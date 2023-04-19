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Ekonomi

TPAO'dan karaya ulaşan Karadeniz gazı paylaşımı: Görevi tamamlamanın huzuru içindeyiz

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen doğal gazın karaya ulaştırılmasına ilişkin, "Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

09:53 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ilk meşaleyi törenle yakacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ilk meşaleyi törenle yakacak.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle sabırla inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız" ifadelerine yer verildi.



'Cumhurbaşkanımıza sözümüzü tuttuk'

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Bilgin, şunları kaydetti: "Çok şükür bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür, bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber, Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk, bize verdiğiniz görevi tamamladık. Arz ederim."



#TPAO
#Sakarya Gaz Sahası
#Karadeniz
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