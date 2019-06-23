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Ekonomi TPAOdan taşınmaz satış ihalesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek. Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında değişen taşınmazların ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

Haber Merkezi AA
​Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
​Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek.

TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batman'ın Merkez ilçesinin İrmi ve Bileyder köylerinde bulunan taşınmazların ihalesi, kapalı teklif usulü ve açık artıma usulüyle gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında değişen taşınmazların ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı yeni ihale salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar kapalı zarf içinde teslim edebilecek.

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