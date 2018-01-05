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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trabzon Limanı borsa yolunda

Uzakdoğu ile Avrupa’yı bağlayan İpek Yolu’nun kapısı Trabzon Limanı, borsaya açılıyor. 325 milyon lira değerindeki limanın yüzde 30’u, hisse başına 15,50 liradan halka açılacak. Bunun yüzde 90’ı bireysel, yüzde 10’u kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. 2018’in ilki olacak halka arzın Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzon Limanı'nda hedef bu ay gongu çalmak
Trabzon Limanı'nda hedef bu ay gongu çalmak

Albayrak Grubu’nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı, 2018 yılının talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ilk halka arzı olacak. 21 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’una tekabül eden ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’ye ait 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payın Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’un onaylarının ardından halka arzın bu ay tamamlanması planlanıyor.

ALBAYRAK’IN İKİNCİ ŞİRKETİ

2012 yılında Tümosan’ın halka arzının ardından Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Limanı’nın ikinci halka arz olduğunu belirten Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, “Altı farklı sektörde, üç ayrı kıtada 28 bin çalışanı ile Albayrak Grubu olarak, Trabzon Limanı halka arzı tüm şirketlerimizi halka açarak kurumsallaşmayı sermaye piyasaları üzerinden hızlandırma planımızın bir parçası” dedi. Halka açılmaların Albayrak Grubu şirketlerini geleceğe taşıyacak kurumsal ve profesyonel bir yapılanma için katalizör işlevi göreceğini belirten Bolat, “Halka açık olmak, faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üzerinde sürdürme imkânı sunacak ve grubumuz şirketlerinin marka bilinirliğine büyük katkı sağlayacak. Bu yıl içerisinde Varaka Kağıt şirketimizi de halka açmak istiyoruz” diye konuştu.

50 SAHA BÜYÜKLÜĞÜNDE

Trabzon Limanı’nın özelleştirilmesinden bugüne gelişimini anlatan ve Liman’ın özellikleri ile istikrarlı gelir yapısı hakkında ayrıntılı bilgi veren Genel Müdür Muzaffer Ermiş ise “Yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde kara alanına sahip Trabzon Limanı, özelleştirme sonrası yapılan 45 milyon dolar tutarında yatırımla 10 milyon ton elleçleme kapasitesi ve 5 milyon ton depolama kapasitesine ulaştı. Özelleştirmeden bu yana Liman’da elleçlenen yük hacmi ise yıllık ortalama yüzde 7,7’lik bileşik büyüme ile yıllık 1 milyon tondan 3 milyon tona çıktı” dedi.

Elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki en büyük liman konumunda olduklarını belirten Emiş, “Trabzon Limanı, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma ihtiyaç duymaksızın istikrarlı elleçleme hacmine ve güçlü bir gelir yapısına sahip. Ayrıca Şirket’in gelirlerinin tümüyle döviz bazında olması şirketimize avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunmakta” diye konuştu.

97.7 MİLYON LİRALIK ARZ

Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman ise “Nakit yaratma potansiyeli son derece güçlü olan Trabzon Limanı’nın halka arzına aracılık etmek bize büyük heyecan veriyor. Trabzon Limanı döviz bazlı gelir yapısı ile yatırımcılara doğal bir korunma sağlayacak. İstikrarlı kar büyümesi ile borsanın önemli temettü oyuncularından birisi olacak” dedi. Halka arz birim pay değerinin 15.50 lira olarak belirlendiğini, toplam şirket değerinin 325.5 milyon lira, halka arz büyüklüğünün 97.7 milyon lira olacağını belirten Akosman, Trabzon Limanı'nın gelecek 5 yılda elde ettiği kârın en az yüzde 70'ini temettü olarak dağıtma garantisi verdiğini vurguladı. 50 hisse alana 1 hisse bonus verilecek.

  • İLK 9 AYDA 53 MİLYON TL KAZANDIRDI
  • 2017 yılı 9 aylık sonuçlarına göre Trabzon Limanı’nın gelirleri; 2016 yılının ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 48 artışla 53.3 milyon liraya, net karı ise yüzde 76’lık yükselişle 23.1 milyon liraya ulaştı. Buna göre şirketin 2016 yılının ilk 9 ayında yüzde 36 seviyesinde olan net kar marjı yüzde 43’e yükseldi.
  • Trabzon Limanı, şirketlerin esas faaliyetlerinden kar yaratma kabiliyetini ifade eden “faiz, amortisman, vergi öncesi kar (“FAVÖK”) açısından değerlendirildiğinde de 2017 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli büyüme gerçekleştirdi. 2016 yılının ilk 9 ayında 16.8 milyon TL seviyesinde olan FAVÖK, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 87 artışla 31.4 milyon liraya ulaştı. Şirketin bu dönemlerde FAVÖK marjı yüzde 47’den yüzde 59’a yükseldi.

Melih Akosman - Ömer Bolat - Muzaffer Ermiş

Trabzon Limanı'nın halka arzı için dün İstanbul’da basın toplantısı düzenlendi. Albayrak Grubu CEO’su Dr. Ömer Bolat, Trabzon Limanı Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman hem süreci anlattı hem de sorulara cevap verdi.

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