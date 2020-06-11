Trabzon Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nde kulelerin montajı bitti: 15 Temmuz'da ilk sondajı vuracak

İstanbul Boğazından geçişi için üzerinde bulunan iki adet kule sökülerek 29 Mayıs günü İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz’e açılan Fatih Sondaj Gemisi, arama faaliyetleri kapsamında son hazırlıklarını Trabzon Limanı’nda yapıyor. Gemi, geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon açıklarından 180 ton çekme kapasiteli 5 adet römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na çekilmişti. Ardından boğazlardan geçişi için sökülen kulelerin Trabzon Limanı’nda gemiye montajı başlarken, 2 adet kulenin de gemiye yerleştirilmesi çalışması tamamlandı.

İHA Trabzon Limanı'nda montaj işlemi devam eden Fatih Sondaj Gemisi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, sondaj gemisindeki çalışmaların çok iyi gittiğini belirterek “Çalışmalar fevkalade iyi gidiyor. Dün itibariyle son kule de yerine yerleştirildi. Hedefe gitme noktasında şu andaki program gayet güzel işlemeye devam ediyor. Herhangi bir aksama eksik bir şey olmadığını limanımız tarafından da çok iyi hizmet aldıklarını kendileri bize ifade ettiler. Biz zaten bu durumdan vazife çıkartarak hiçbir aksaklığa meydan vermemek üzere kendimizi görevli addettik. Biz Fatih Sondaj Gemimizle gurur duyuyoruz. Limanımızdan ağırlamaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz” dedi.

"20 Haziran’dan önce gemi limandan ayrılabilir"

Yerleştirilen kulelerle birlikte geminin denizden itibaren yüksekliğinin 104 metreyi bulduğunu ifade eden Ermiş, “Verilen program 20 Hazirandı. Sanırım o tarihlerde gemi limanımızdan ayrılmış olabilir. Kulenin yerleştirilmesinin ardından teknik hassas parçaları yerine monte ediliyor. Her şey hazır hale geldiğinde yine römorkörlerle liman dışına çekilerek daha sonra pervanelerini indirmek suretiyle bismillah diyerek Ereğli’nin yolunu tutacak. Şu anda iki kulenin toplam ağırlığı 860 ton, geminin deniz suyundan yukarı kısmı da 104 metre olacak. Trabzon liman tarihinde şu ana kadar gördüğümüz yaklaşık 52 bin gros tonluk ağırlığıyla, 36 metre genişliği, 229 metre uzunluğuyla en büyük gemiyi ağırlıyoruz” diye konuştu.

İHA Trabzon Limanı'nda montaj işlemi devam eden Fatih Sondaj Gemisi.

İlk sondaj 15 Temmuz’da

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geminin İstanbul’dan Karadeniz’e uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada Fatih Sondaj Gemisi’nin 15 Temmuz’da ilk sondajına başlayacağı müjdesini vererek, "Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz’da, Fatih Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak" demişti.

EKONOMİ Fatih Sondaj Gemisi 4 saatlik çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na giriş yaptı