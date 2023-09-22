Trabzon Port Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi

"Avrupa'nın En İyi İşyeri olmak büyük bir sorumluluk. Ülkemizi burada birincilikle temsil edebildiğimiz için çok mutluyuz. Milletimizin birliği, inanç, gelenek ve kültürümüzün yaşatılması için milli ve manevi değerlerimizin bilincindeyiz. Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu değerler arasında helal kazanç, kardeşlik dayanışması, insana ve emeğe değer verilmesi, tüm insanlar için adalet ve hakkaniyet yer alıyor. Çalışmalarımıza yaklaşımımızla başkalarına örnek olmayı hedefliyoruz"