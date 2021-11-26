Trabzon Port’ta 18 yıl geride kaldı: İş yükü kapasitesini ve potansiyelini katladı

Türkiye’nin önemli lojistik noktaları arasında bulunan Trabzon Port, geride kalan 18 yılda hem iş yükü kapasitesini hem de potansiyelini katladı. Yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda Albayrak Grubu tarafından 21 Kasım 2003 tarihinde 30 yıllık işletme hakkı devralınan liman, geride kalan süre zarfında önemli projelerin de buluşma noktası haline geldi.

Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, kılavuzluk, römorkaj, barınma, ardiye, terminal, gemilere yükleme-boşaltma, elektrik ve su hizmetleri verilmesi gibi önemli işlevleri yerine getirdiklerini dile getirdi.

Trabzon Port’un geçmişinin M.Ö. 117-119. yıllarına dayandığını ifade eden Ermiş, “1988 yılında Trabzon Port deniz hudut kapısı olarak ilan edilmiştir. 1996 yılında yolcu giriş-çıkışı olarak Türkiye’nin en büyük deniz hudut kapılarından biri haline geldi” dedi.

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"5,6 MİLYON DOLARLIK GELİRİ 20 MİLYON DOLARA ÇIKARDIK"

Albayrak Grubu bünyesinde, Trabzon Port’taki elleçleme kapasitesinin 3,9 milyon tondan 10 milyon tona yükseldiğini ifade eden Ermiş, açık depolama kapasitesinin 3 milyon tondan 5 milyon tona ve gemi kabul kapasitesinin de 2000 adet/yıl’dan 2500 adet/yıl’a çıktığı bilgisini verdi. Devralındığı 2003 yılında elleçleme tonajı 997 bin ton iken, bunu üç katından fazla arttırarak 3,1 milyon tona yükselttiklerini söyleyen Muzaffer Ermiş, “Kamu döneminde 5,6 milyon dolarlık bir gelir elde edilirken, biz bunu 20 milyon dolarlara çıkardık. Kişi başına elleçleme kamu döneminde yaklaşık 4 bin ton iken özelleştirmeden sonra bu 17 bin ton seviyesine çıkmıştır” diye konuştu.

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Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş

"TRABZON PORT ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 39,9 MİLYON TL KÂR ELDE ETTİ"

Pandeminin etkilerine rağmen sürdürülebilir büyümelerine devam ettiklerin belirten Ermiş “Navlun fiyatlarının artışında en büyük kalemi akaryakıt oluşturuyor. 2021’de 52 gemiyle 220 bin ton hububatı, özel sektör ise 60 bin ton hububatı ithal etmiştir. Artan maliyetlere rağmen bir yıl öncesine göre yüzde 10 kârlı durumdayız. 2021 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ciromuz 64 milyon 51 bin 213 TL, dönem kârımız ise 39 milyon 905 bin 294 TL olarak gerçekleşmiştir. 8 milyon 299 bin 297 adet hisse ile halka açıklık oranımız yüzde 39,52’dir. Biz büyümeye devam ederken bir yandan ülke ekonomimize katkıda bulunuyor, diğer yandan Trabzon’un da kalkınmasına destek oluyoruz” dedi.

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