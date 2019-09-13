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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trabzon’a Yatırım Adası

Trabzon'un Arsin ilçesinde kurulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nde ilk etapta 7 bin, zaman içinde de 15 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, alanda üstyapı olarak 1,2 milyar dolar civarında özel sektör tesis yatırımı yapılacağını belirterek, yaklaşık 8 milyar dolar civarında da ihracat gerçekleştirileceğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suat Hacısalihoğlu
Suat Hacısalihoğlu

Trabzon'un Arsin ilçesinde 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde ilk etapta 7 bin, zaman içinde de 15 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini, buna ilişkin kararın da 24 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Trabzon Yatırım Adası Projesi

15 BİN KİŞİ İÇİN İSTİHDAM KAPISI

Trabzon Yatırım Adası Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Hacısalihoğlu, bu projenin Trabzon'un önünü açacak önemli projelerden olduğunu belirtti. Bölgenin 3 bin dönüm üzerine kurulacağını aktaran Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: "Burada yapılacak yatırım ilk etapta 7 bin civarında istihdam sağlayacak ve zaman içinde istihdam edilen kişi sayısı 15 bine çıkacak. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde üstyapı olarak 1,2 milyar dolar civarında özel sektör tesis yatırımı yapılacak. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında da buradan ihracat gerçekleştirilecek. Buna bağlı olarak da ülkemizin orta ve yüksek teknoloji altyapısı kurularak uluslararası piyasalara ihracatı ön plana çıkarılacak. Orta ve yüksek teknolojide yan sanayinin de gelişmesi doğrultusunda mevcut altyapı hazır hale getirilecek. Bu başlıkları dikkate alarak baktığımızda, gerek istihdam gerek üretim gerek ihracatla Türkiye'nin sanayi strateji planına uygun yatırım yapılması için alınan karara uygun şekilde yol alındığını görüyoruz." Projede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle bu aşamaya gelindiğini belirten Hacısalihoğlu,"Bu projenin de belirli süreç içinde tamamlanarak üretim yönünde, endüstrinin gelişmesi konusunda gerekli altyapının hızlı bir şekilde kurularak ülkemizin gelişmesine çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bizim de bu arada uluslararası teknolojik firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bakımdan şehrimizi, bölgemizi ve ülkemizi teknolojiyle tanıştırma ve sürekli iyileştirme konusunda önemli bir yatırım olacağını belirtmek istiyorum" dedi.

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PROJE İHALESİ 17 EYLÜL’DE

  • Hacısalihoğlu, proje altyapı ihalesinin 17 Eylül'de gerçekleştirileceğini ve projenin bir yılda hazırlanacağını söyledi. Bu süreç devam ederken yatırımcılarla görüşmeleri sürdüreceklerini dile getiren Hacısalihoğlu, "Proje hazırlandıktan sonra da 3-4 yıl içinde tamamlanacak gibi gözükmekte" diye konuştu.

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