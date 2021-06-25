TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı.

Buna göre, Mayıs ayında 76 bin 877 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,9’unu otomobil, yüzde 27,9’unu motosiklet, yüzde 12,4’ünü kamyonet, yüzde 6,1’ini traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,3’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,0 azaldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,0 artarken minibüste yüzde 69,8, otobüste yüzde 42,1, kamyonette yüzde 31,5, otomobilde yüzde 31,2, traktörde yüzde 23,3, kamyonda yüzde 20,9 ve motosiklette yüzde 4,5 azaldı.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 arttı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 251,9, kamyonda yüzde 189,4, kamyonette yüzde 107,3, otomobilde yüzde 68,5, traktörde yüzde 21,8, otobüste yüzde 13,5, motosiklette yüzde 10,2 artarken minibüste yüzde 29,0 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 24 milyon 628 bin 96 oldu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 457 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı. Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,2’sini otomobil, yüzde 16,6’sını kamyonet, yüzde 8,7’sini motosiklet, yüzde 3,3’ünü traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Mayıs ayında 38 bin 328 adet otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, Ocak-Mayıs döneminde 502 bin 973 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 61,2 artarak 502 bin 973 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,3 azalarak 17 bin 146 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 485 bin 827 adet artış gerçekleşti.

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