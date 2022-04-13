Trafik gürültüsüne bariyer çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gürültü kirliliğine karşı 66 ilin haritası çıkardı. Belirlenen yerlerdeki trafik kaynaklı seslere karşı bariyer çekilmeye başladı. İlk uygulama İstanbul’da gerçekleştirildi. Hedef gelecek yıl sonuna kadar 60 bin metrekarelik gürültü bariyeri kurmak.

SESSİZLİK SAĞLANACAK

Şehirlerde gürültü kirliliğinin yaşam kalitesi açısından giderek önem kazanan bir husus olduğu dikkat çekiliyor. Bu çerçevede Bakanlık da kirliliğin azaltılması ve kontrolü amacıyla gürültü haritaları çıkardı. Çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalar ile halkın huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda önemli adımlar atıldı.

SICAK NOKTALAR BELİRLENİYOR

Geçen yıl sonuna kadar aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 66 ilin gürültü haritası tamamlandı. Kalan iller için de çalışmalar devam ediyor. Gürültü haritası sonuçları göz önünde bulundurularak öncelikli olarak sıcak noktalar belirleniyor. Bu sıcak noktalarda gürültü bariyerleri de dahil, alınması öngörülen gürültü azaltım tedbirleri için eylem planları hazırlanıyor. 19 şehrin çevresel gürültü eylem planları tamamlanırken 4 il için ise çalışma devam ediyor.

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