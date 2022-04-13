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Ekonomi Trafik gürültüsüne bariyer çekiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trafik gürültüsüne bariyer çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gürültü kirliliğine karşı 66 ilin haritasını çıkardı. Trafik kaynaklı seslere karşı belirlenen yerlere bariyer çekilmeye başlandı. Ümraniye, Çekmeköy, Şile ve Başakşehir’de ilk uygulamalar hayata geçirildi. Hedef, gelecek yıl sonuna kadar 60 bin metrekarelik gürültü bariyeri kurmak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Trafik gürültüsüne bariyer çekiliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gürültü kirliliğine karşı 66 ilin haritası çıkardı. Belirlenen yerlerdeki trafik kaynaklı seslere karşı bariyer çekilmeye başladı. İlk uygulama İstanbul’da gerçekleştirildi. Hedef gelecek yıl sonuna kadar 60 bin metrekarelik gürültü bariyeri kurmak.

SESSİZLİK SAĞLANACAK

  • Şehirlerde gürültü kirliliğinin yaşam kalitesi açısından giderek önem kazanan bir husus olduğu dikkat çekiliyor. Bu çerçevede Bakanlık da kirliliğin azaltılması ve kontrolü amacıyla gürültü haritaları çıkardı. Çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalar ile halkın huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda önemli adımlar atıldı.

SICAK NOKTALAR BELİRLENİYOR

Geçen yıl sonuna kadar aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 66 ilin gürültü haritası tamamlandı. Kalan iller için de çalışmalar devam ediyor. Gürültü haritası sonuçları göz önünde bulundurularak öncelikli olarak sıcak noktalar belirleniyor. Bu sıcak noktalarda gürültü bariyerleri de dahil, alınması öngörülen gürültü azaltım tedbirleri için eylem planları hazırlanıyor. 19 şehrin çevresel gürültü eylem planları tamamlanırken 4 il için ise çalışma devam ediyor.

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PLANLANAN BARİYER MEVKİLERİ ŞÖYLE

  • Tedbirler kapsamında ise gürültü bariyeri yapımına başlandı. 2023 yılına kadar 60 bin metrekarelik gürültü bariyerinin tamamlanması hedefleniyor. Bu çerçevede, İstanbul Ümraniye’de Saray Mahallesi Ümraniye Millet Bahçesi (E-80 karayolu) mevkisinde 5 bin 737 m2 gürültü bariyeri yapım işi hayata geçirildi. Ayrıca, yine İstanbul Ümraniye Çevre Yolu Çakmak Köprüsü mevkisinde 19 bin 530 metrekare, Çekmeköy 0-6 Çevre Yolu-Doğa Parkı Yanı ve Çevresi, Şile Yolu- Nikah Sarayında 4 bin 100 metrekare ve Başakşehir’de 10 bin 500 metrekare gürültü bariyerinin proje çalışmaları sürüyor. Gaziantep çevre yolu üzerinde 18 bin 336 metrekare ve Konya’da bin 416 metrekare gürültü bariyeri için proje çalışmaları devam ediyor.
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