Ekonomi Trafik Polisi maaşı ne kadar?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trafik Polisi maaşı ne kadar? (2018)

Trafik Polisi maaşı ne kadar?

Türkiye genelinde trafik akış ve güvenliğini sağlayan Trafik Polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Trafik Polislerinin yeni yıl zamlarıyla birlikte maaş tutarları da değişti. Yaklaşık 21 bin trafik polisinin beklediği habere (2018 yılı Trafik Polisi maaşı ne kadar?) dair tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafik Polisi
Trafik Polisi

Türkiye genelinde trafik akış ve güvenliğini sağlayan Trafik Polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Trafik Polislerinin yeni yıl zamlarıyla birlikte maaş tutarları da değişti. Yaklaşık 21 bin trafik polisinin beklediği habere (2018 yılı Trafik Polisi maaşı ne kadar?) dair tüm detaylar haberimizde...

2018 Trafik polisi maaşı ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve trafik güvenliğini sağlayan, Türkiye geneli yaklaşık 21 bin civarı trafik polisi bulunmaktadır. Emniyet bünyesinde çalışan polisler birbirlerinden farklı maaş almaktadırlar. Bunun sebebi memurun çalıştığı il, çocuk sayısı, mezuniyet durumu gibi etkenlerdir.

2018 yılı itibari ile trafik polisleri ortalama 4 bin 500 TL maaş almaktadırlar. Tabi ki bu tutar belirlenirken ortalama baz alınmıştır. Yukarıda belirttiğimiz kriterler memurların daha fazla maaş almalarında en önemli etkendir.

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