Ekonomi Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre: 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası primleri mayıs ayına göre azami yüzde 25 artacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik
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Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre: 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.

Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şöyle:

  • MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “%10’a” ibaresi “%20’ye” olarak değiştirilmiştir.
  • MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki katına kadar” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  • “(11) 1/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanır.”
  • MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 10’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş, Tablo 11 ve Tablo 12 ekteki şekilde değiştirilmiş, Tablo 14’ten sonra gelen “Tablo 9 ve 11 için Dipnotlar:” ibaresi “Tablo 9, 10/A ve 11 için Dipnotlar:” olarak değiştirilmiştir.
  • MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/6/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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