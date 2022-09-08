Trafik sigortasına yeni düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimi, yeni iletişim stratejisi kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni yönetim, sektörlerin sağlıklı işleyişi, gelişimi ve ekonomiye katkısı için yapısal çözümler üreterek sürekli sahada ve aktif olma vurgusu yaptı.

TÜM DÜNYADA SORUNLU BİR ALAN

Trafik sigortasına yapısal çözümler getirilmesi gerektiğini ifade eden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası ile ilgili kamuoyuna birçok haberin yansıdığını söyledi. Eroğlu, “Trafik sigortası bugün dünya genelindeki hemen hemen tüm ülkelerde branşın özelliği gereği sorunlu bir alan. Fakat bizim ülkemizde bu durum biraz daha fazla kamuoyunda yer alıyor. Biliyoruz ki yapısal çözümler getirmeden primi, tarifeyi konuşmaya devam ederiz. Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki, sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu. Bunun için bir ekip kurduklarını kaydeden Eroğlu, hazırladıkları yeni yol haritasını ekim ayında kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.

REKLAM

RUSYA'YA GİDEN GEMİLERDE SIKINTI YOK

Rusya’ya giden yük gemilerinin sigortalarında bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ülke olarak Rusya ile ihracat-ithalat ilişkilerimize devam ediyoruz. Genel olarak Rusya pazarında bizim otorite olarak bir engelimiz yok. Bu konuda bir yaptırımımız da yok. Tüm şirketlerimiz, tüm finansman ilişkilerinde Rusya ile çalışabilirler. Tamamen şirketlerin kendi politikaları dahilinde. Tahıl ambarı konusuna gelirsek, platform ulaşımında ülke olarak tüm dünyaya bir liderlik yapıyoruz ayrıca sektör olarak da buna katkı veriyoruz” şeklinde konuştu.

OVP’DEKİ MADDELER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Eroğlu, sigorta ve BES'in tüm ekonomi programlarında yer aldığına dikkat çekti. Eroğlu, “Bu durum başta biz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına önemli görevler yüklerken, bu sektörün gelişimi açısından da dikkat çekici bir sonuç. Bu kapsamda, SEDDK olarak yeşil dönüşüm başlığı da dahil olmak üzere OVP’de yer alan maddelerle ilgili çalışmaya başladık. Buna ek olarak iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen alanlardan biri olan tarımda sigortanın geliştirilmesi gündemimiz arasında” dedi.

REKLAM

Risk priminin artması sektörü etkilemez

qMehmet Akif Eroğlu, Türkiye’nin son dönemde yükselen kredi risk primini (CDS) değerlendirdi. Bu konudaki değişimlerden sektör olarak etkilenmediklerini kaydeden Eroğlu, “CDS konusu makroekonomik bir konu. Kredi risk priminin artması, azalması bizi pek etkilemiyor. Biz çok finansman ağırlıklı çalışan bir sektör değiliz. Özel sektörle çalışan ve topladığımız primlerle hasarlarımızı yöneten bir sektörüz. Dolayısıyla bu oranlar bizi doğrudan etkilemiyor” diye konuştu.