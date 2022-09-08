Ekonomi Trafik sigortasına yeni düzenleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trafik sigortasına yeni düzenleme

25 milyon araç sahibini doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına kalıcı çözümler geliyor. Sektörün tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istediklerini belirten SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “Bunun için bir ekip kurduk ve hazırladığımız yol haritasını ekim ayında açıklayacağız” dedi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Trafik sigortasına yeni düzenleme
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimi basın toplantısı düzenledi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimi, yeni iletişim stratejisi kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni yönetim, sektörlerin sağlıklı işleyişi, gelişimi ve ekonomiye katkısı için yapısal çözümler üreterek sürekli sahada ve aktif olma vurgusu yaptı.

TÜM DÜNYADA SORUNLU BİR ALAN

Trafik sigortasına yapısal çözümler getirilmesi gerektiğini ifade eden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası ile ilgili kamuoyuna birçok haberin yansıdığını söyledi. Eroğlu, “Trafik sigortası bugün dünya genelindeki hemen hemen tüm ülkelerde branşın özelliği gereği sorunlu bir alan. Fakat bizim ülkemizde bu durum biraz daha fazla kamuoyunda yer alıyor. Biliyoruz ki yapısal çözümler getirmeden primi, tarifeyi konuşmaya devam ederiz. Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki, sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu. Bunun için bir ekip kurduklarını kaydeden Eroğlu, hazırladıkları yeni yol haritasını ekim ayında kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.

RUSYA'YA GİDEN GEMİLERDE SIKINTI YOK

Rusya’ya giden yük gemilerinin sigortalarında bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ülke olarak Rusya ile ihracat-ithalat ilişkilerimize devam ediyoruz. Genel olarak Rusya pazarında bizim otorite olarak bir engelimiz yok. Bu konuda bir yaptırımımız da yok. Tüm şirketlerimiz, tüm finansman ilişkilerinde Rusya ile çalışabilirler. Tamamen şirketlerin kendi politikaları dahilinde. Tahıl ambarı konusuna gelirsek, platform ulaşımında ülke olarak tüm dünyaya bir liderlik yapıyoruz ayrıca sektör olarak da buna katkı veriyoruz” şeklinde konuştu.

OVP’DEKİ MADDELER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Eroğlu, sigorta ve BES'in tüm ekonomi programlarında yer aldığına dikkat çekti. Eroğlu, “Bu durum başta biz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına önemli görevler yüklerken, bu sektörün gelişimi açısından da dikkat çekici bir sonuç. Bu kapsamda, SEDDK olarak yeşil dönüşüm başlığı da dahil olmak üzere OVP’de yer alan maddelerle ilgili çalışmaya başladık. Buna ek olarak iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen alanlardan biri olan tarımda sigortanın geliştirilmesi gündemimiz arasında” dedi.

Risk priminin artması sektörü etkilemez

qMehmet Akif Eroğlu, Türkiye’nin son dönemde yükselen kredi risk primini (CDS) değerlendirdi. Bu konudaki değişimlerden sektör olarak etkilenmediklerini kaydeden Eroğlu, “CDS konusu makroekonomik bir konu. Kredi risk priminin artması, azalması bizi pek etkilemiyor. Biz çok finansman ağırlıklı çalışan bir sektör değiliz. Özel sektörle çalışan ve topladığımız primlerle hasarlarımızı yöneten bir sektörüz. Dolayısıyla bu oranlar bizi doğrudan etkilemiyor” diye konuştu.

Otomobillerde Ağustos sigorta fiyatları belli oldu
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5-6 MİLYONU SİGORTASIZ<br>Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor.<br>
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Trafik sigortası, olası kaza durumunda ‘karşı tarafın’ malına veya canına verilen zararı, kabahat oranına göre kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Sigortasız olduğu tespit edilen araç ayrıca trafikten men ediliyor ve otopark parası da ödeniyor.<br>
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2017’DEN BERİ TAVAN VAR<br>Trafik sigortasında fiyatların kontrol altına alınması ve bir düzen oluşması için 12 Nisan 2017’de ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçildi. Yani devletin belirlediği tutarların üzerine çıkılamıyor. Her ilin trafik riskine göre değişen tutarlar da bu dönemde belirlenmişti. Tavan fiyat her ay düzenli olarak artıyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Maliyet etkisiyle artışlar bununla sınırlı kalmadı.<br>
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ARA DÜZELTMELER DE OLDU<br>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Hemen devamında 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25’lik bir ek artış daha gerçekleşti. Böylece mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. Aylık yüzde 2.25’lik artış devam ederken sigortacılar ek zam talep ediyor.<br>
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1’DEN 7’YE KADAR BASAMAK<br>Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1’inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor. 4’üncü basamaktan 5’inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6’ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7’nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.<br>
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İSTANBUL İÇİN ÖRNEK<br>Ağustos itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için (4’üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 olacak. Yine İstanbul’da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7’nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.732 lira ödeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin açıkladığı liste tavan fiyatları ifade ediyor.<br>
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Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor.<br>
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İşte il il zorunlu araç sigortası fiyatları:<br>
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Otomobillerde Ağustos sigorta fiyatları belli oldu
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren 'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatları her ay belli oranda güncelleniyor. Son dönemde sigortacıların maliyeti gerekçe gösterip poliçe kesimini zorlaştırdığıyla ilgili şikayetler artmış, düzenleyici kurumdan da bu konuda uyarılar gelmişti. Peki gelinen noktada ağustosta 81 ilde geçerli trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler ve detayları...

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