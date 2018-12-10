Trafik sigortasına zam yok

Trafik sigortasına 2019’da zam yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerine bir yazı yollayarak, 2019’un ocak ayında, trafik sigortası fiyatlarında, fazladan bir artışa gidilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, aynı duyuruda, 2019’da trafik sigortasının teminat limitlerinde değişiklik olmayacağını da açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre böylece gelecek senenin başında trafik sigortasına zam bekleyen, özellikle de enflasyon ayarlaması talep eden sigortacıların umutları suya düşerken; ilk defa trafik sigortasının teminat limitlerinde de artışa gidilmemiş oldu.

FİYATI DEVLET BELİRLİYOR

2017’nin nisan ayında yasal düzenleme yapılarak; devlet, zorunlu trafik sigortasının fiyatına müdahale etti ve azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi. Düzenleme kapsamında da il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Müdahale ile birlikte o tarihte trafik sigortası fiyatları, yüzde 30’lar seviyesinde ucuzladı, hatta bazı araç gruplarında indirim oranı yüzde 40’lara kadar çıktı. Bir buçuk yıldan fazladır da tavan fiyat uygulaması devam ediyor ve devlet, trafik sigortasının fiyatlarını belirleyip, sigorta şirketlerine, ‘bu fiyatın üzerine satamazsın ama altına satabilirsin’ diyor.

2018'DE ENFLASYON ZAMMI

2017’nin nisan ayında serbest piyasadan çıkılıp, tavan fiyat uygulamasına geçilmesi ile sigortacıların, trafik sigortasından zarar etme ihtimaline karşı sigorta şirketlerine, azami primleri her ay yüzde 1 artırma hakkı da tanındı. Dört ay sonra, yani 2017’nin ağustos ayında; Hazine, aylık yüzde 1’lik zam oranını, yüzde 1.5’a çıkardı. Böylece sigortacılara, trafik fiyatlarını her ay yüzde 1.5 artırma hakkı verildi. Ancak bir taraftan aylık yüzde 1.5’luk artışlar yeterli gelmeyip, zam oranı da enflasyonun altında kalıp, sigorta şirketlerinin trafik sigortasındaki zararı artınca; Hazine, 2018’in ocak ayında enflasyon ayarlamasına giderek, bir kereye mahsus olmak üzere fiyata yüzde 5 daha zam yaptı. Aynı zamanda Hazine, azami prim tutarlarına uygulanan aylık yüzde 1.5 oranındaki artışları da 2018 yılında devam ettirdi.

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BEKLENTİ FARKLIYDI

Sene sonu yaklaştıkça, bir süredir sigortacıların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek duyurudaydı. Beklenti; bu yılın başında olduğu gibi 2019’un ocak ayında da enflasyon ayarlamasına gidilip, yüzde 1.5’luk artışların dışında fazladan zam yapılması yönündeydi. Ama beklenen olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılına ait azami primleri belirledi ve bunu da sigortacılara duyurdu.

Buna göre; gelecek yılbaşında, 2018’in aralık dönemindeki fiyatlara sadece yüzde 1.5 oranında artış uygulanacak. Daha açık bir anlatımla, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5’luk yasal artışında dışında başka bir zam yapılmadı, enflasyon ayarlaması da olmadı.

TEMİNATLAR DA ARTMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019’da trafik sigortasında, sigorta şirketlerinin talep ettiği artışı vermedi ama sigortanın teminat limitlerini de artırmadı. Gelecek yılın ilk 6 ayında trafik sigortasının maddi ve bedeni teminat limitleri 2018 yılında olduğu gibi devam edecek. Buna göre; 2019’da tüm araç gruplarında araç başına maddi teminat tutarı 36 bin lira, kaza başına da 72 bin lira olacak. Bedeni tazminat denilen sakatlık ve vefat tazminatı ise tüm araçlar için kişi başına 360 bin lira, kaza başına da 1.8 milyon lira.

TRAFİKTE ZARAR 75 MİLYON TL

Sigortacılar bu yılın ocak-eylül döneminde trafik sigortasından 75 milyon liranın üzerinde zarar etti. Sigorta şirketleri bu yılın 9 aylık döneminde 13 milyon 556 bin adete yakın trafik sigortası sattı, karşılığında 9.1 milyar lira prim topladı. Ancak aynı dönemde 13.9 milyar TL’de hasar oluştu. Hasarın 8.6 milyar TL’si kazalarda ölenlerin yakınlarına ödenen vefat tazminatı ve sakatlık tazminatlarından oluştu. Toplam trafik sigortası hasarının 5 milyar lirası da kazalar nedeniyle ödenen maddi hasarlardan oluştu. Bu yılın 9 aylık döneminde sigortacıların trafik sigortasından topladıkları prim, hasarları karşılamaya yetmeyince 75 milyon liranın üzerinde zarar oluştu. Bu zararın sene sonuna kadar 100 milyon lirayı bulacağın tahmin ediliyor.

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