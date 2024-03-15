Trendyol ile e-ihracatta parlayan ilk 10 şehir

Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Trendyol satıcıları şubat ayında da e-ihracatta hız kesmeyerek, en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a satış yaptı. Yurt dışı pazarlarda en çok ilgi gören Türk ürünleri ise tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımı oldu.