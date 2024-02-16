Trenler için yerli sinyalizasyon sistemi

Uraloğlu, “ASELSAN, Gayrettepeİstanbul Havalimanı metro hattımızda kullanılan yerli metro sinyalizasyon sisteminden sonra lokomotif ve trenlerimiz için de yerli sinyalizasyon sistemi geliştirecek” dedi. TCDD'de düzenlenen Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, yerli ve milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel üretici ve ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

Yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin tüm trenlerde yaygınlaşabilmesi için çalışma başlattıklarını bildiren Uraloğlu, şunları söyledi: “Avrupa standartlarına göre sertifikalandırılacak sistem ile yük ve yolcu taşımacılığında daha güvenli bir trafik yönetim sistemi kurulmuş olacak. Sinyalizasyon ekipmanı olmayan 99 dizelelektrikli ana hat lokomotifimiz için araç üstü sinyalizasyon ekipmanının geliştirilmesi, imali ve montajı amacıyla ASELSAN ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Temini Projesi ile ilgili olarak 1 milyar 690 milyon lira tutarında sözleşme imzaladık.” Sözleşme süresinin 57 ay olduğuna işaret eden Uraloğlu, 2026'da 17, 2027'de 48 ve 2028'de 34 lokomotife araç üstü sinyalizasyon ekipmanı yerleştireceklerini söyledi.