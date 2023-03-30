Trugo kesintisiz şarj deneyimi için kullanıcıyla buluşmaya hazır

"T10X’i kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecanını yaşarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak yüksek performanslı şarj cihazlarımızın kurulumlarını da farklı bölge ve şehirlerimizde sürdürüyoruz. Kullanıcıların şarj ağımızdan maksimum fayda sağlaması için geliştirdiğimiz Trugo mobil uygulamamız ve web sitemiz de hizmete girdi. Kullanıcılar, Trugo’nun dünyasını ve mobilite ekosisteminin sunduğu avantajları ve bir süre sonra da kurulum çalışmaları devam eden ya da tamamlanan şarj istasyonlarının bilgilerini mobil uygulama ve web sitesi üzerinden de takip edebilecek. 2023 sonunda 81 ilimizdeki kurulumları tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz."