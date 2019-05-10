Trump dediğini yaptı: Savaşı kızıştıracak uygulama başladı

ABD Başkanı Donald Trump`ın 200 milyar dolar tutarında Çin malı için tarifeleri yükseltme kararı yürürlüğe girdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı, yerel saat ile 00.01 öncesi gümrüklenen Çin mallarına yüzde 25 tarife uygulanmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Ajans'ın verdiği bilgiye göre Trump'ın gümrük tarifesinin artırılması kararından etkilenen 5.700 kalem maldan Çin liman ve havaalanlarını 00.01'den önce terk edenlerin yüzde 10 gümrük tarifesine konu olacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolar tutarına Çin mallarına ilişkin ek gümrük vergisi tehdidini sosyal medya hesabı üzerinden yapmıştı.

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BEYAZ SARAY'DAN UYARI!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin Cuma günü de sürdürüleceği belirtilirken, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığı uyarısı yaptı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki ülke görüşmelerine, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Lighthizer ve Mnuchin ile bir araya gelerek, Çin ile bir ticaret görüşmelerinin nasıl bir anlaşmayla sonuçlandırılabileceğini konuştu.

MÜZAKERELER EK VERGİLER SONRASI YAPILACAK

Çin'de yayınlana Global Times gazetesinin baş editörü Hu Xijin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'daki müzakerelere yakın birileriyle görüştüm ve bana iki tarafın Perşembe gününe ilişkin görüşmeleri daha yeni bitirdiklerini söyledi.

ABD saati ile sabah yeni bir müzakere yapacaklar. Müzakereler ABD, Çin malları için gümrük tarifelerini yükselttikten sonra gerçekleşecek" dedi.

AKILCI MÜZAKERE ÇAĞRISI

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Washignton'da toplantılar öncesinde yaptığı açıklamada, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığını, ABD ile akılcı ve içten müzakerelerde bulunmayı umduğunu söyledi.

Trump'ın gümrük tarifesinin artırılması kararından 5.700 kalem mal etkilenecek.

ÇİN: KARŞILIK VERİLECEK

ABD'deki Çin heyetinden bir yetkili, ülkesinin, ABD'nin bugün başlattığı gümrük tarifeleri artışına karşılık vereceğini açıkladı.

Çin haber ajansı Xinhua'ya konuşan yetkili, ABD'nin gümrük tarifelerine karşı kendilerinin de karşı önlemleri alacağını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Çinli yetkili, ABD'yi bu adımı attığına "pişman edeceklerini" vurguladı.Çin'de yayımlanan gazetelerde son günlerde yayımlanan haberlerde, Çin otoritelerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin artırılacağını açıklamasının ardından, bu adıma nasıl yanıt verilebileceğine ilişkin çalışmaların başlatıldığı belirtiliyordu.Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Washignton'da toplantılar öncesinde yaptığı açıklamada, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığını, ABD ile akılcı ve içten müzakerelerde bulunmayı umduğunu söyledi.

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JAPONYA: DİYALOG İLE ÇÖZÜLECEĞİNİ UMUYORUZ

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ABD ile Çin'in aralarındaki ticari anlaşmazlığı diyalog yolu ile çözeceklerini umduğunu söyledi.

Aso, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerini yakından izlediklerini vurguladı ve ekledi:

"Bu ticari çekişme tüm dünya için büyük merak meselesi. Karşılıklı olarak ticari sınırlamalar getirilmesi hiçbir ülkenin yararıhna olmaz. Uygulanacak herhangi bir ticari tedbir WTO (Dünya Ticaret Örgütü) kuralları ile tutarlı olmalı."

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