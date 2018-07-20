Trump FED'in faiz artırım politikasını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomistlerin enflasyonun yedi yılın zirvesinde, işsizliğin ise 40 yılın dip seviyesinde olmasının son dönemde faiz artışları ve güçlü doları haklı gösterdiği görüşüne rağmen, Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını eleştirdi.

Trump, artan faiz oranlarının ve güçlenen doların ABD ekonomisi ve Amerikan şirketlerinin rekabet gücü üzerindeki olası etkisi konusunda kaygılı olduğunu söyledi.

EKONOMİ FED başkanlık seçimleri: Küresel piyasalara etkisi

Reuters FED Başkanı Jerome Powel

Trump CNBC televizyonu ile dün yaptığı söyleşide, "(Ekonomi ve borsada) ne zaman yukarı çıkış olsa faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bundan memnun değilim... Ancak (Fed'e) en iyisi olduğunu düşündüklerini yapması için izin veriyorum" dedi.

Trump, "Ekonomide bu kadar çok çalıştıktan sonra faizlerin yükselmesi hoşuma gitmiyor" dedi.

Trump, "Çin para biriminin bir kaya gibi(sert) düşüş kaydetmesinden" ve güçlü seyir izleyen doların "(ABD) için bir dezavantaj olmasından" endişe duyduğunu söyledi.

Trump, kendisinden önceki ABD başkanlarının uzun yıllardır gözettiği, faiz oranlarına ya da doların değerine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınarak Fed'in bağımsızlığına saygı gösterme geleneğini daha önce de çiğnemişti.

Trump, "Sade vatandaş olarak dile getireceğim konuları Başkan olduktan sonra söylemeye devam ediyorum... Herkesin ne dediğini umursamıyorum, çünkü fikirlerim değişmedi" dedi.

Beyaz Saray

Daha sonra yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray, Trump'ın Fed'in bağımsızlığına saygı duyduğunu ve politika kararlarına müdahale etmediğini söyledi.

EKONOMİ Eyfel Kulesi’nden 25 metre kısa olacak

EKONOMİ Altının gram fiyatında yükseliş