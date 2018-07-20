Ekonomi Poundworld 190 mağazaya kilit vuracak
DÜNYA EKONOMİSİ

Brexit'te yaprak dökümü: Poundworld 190 mağazaya kilit vuracak

Poundworld 190 mağazaya kilit vuracak

İngiltere'de perakende sektörü düşük hane halkı harcaması, Brexit'ten çıkış sonrası belirsiz nedeniyle özellikle yerel işletmeleri kötü etkiliyor.Poundworld ismindeki İngiltere'nin yaygın perakendecilerinden biri daha seri mağaza kapatma kararının ardından çözülme sürecine girerek tamamen kapanma kararı aldı. 1 milyoncu mantığıyla çalışan ve ürünlerin genelde 1 pound fiyattan satıldığı Poundworld, daha önce kapattığı 145 mağazasının ardından geri kalan 190 mağazaya da kilit vuracak.

Haber Merkezi Diğer
Poundworld
Poundworld

Poundworld, geçtiğimiz ay yaptığı iflas başvurusunun ardından, tüm mağazalarının yanı sıra dağıtım merkezi ve genel müdürlüğü de tasfiye etme kararı aldı. Yönetim tarafından resmen duyurulan açıklama sonucunda 2600 kişi işinden olacak.

Türkiye'deki 1 milyoncu modelinin zincir perakendeye dönüştürülmüş bir versiyonu olan ve çoğu ürünün 1 pound fiyatla satıldığı Poundworld mağazalarının tamamen kapanması 3 haftayı bulacak.

  • Haziran ayında iflas açıklamadan önce 335 mağazası bulunan şirketin 5100 çalışanı bulunuyordu.

Bugün başlayacak ilk dalgada lojistik merkezi ve genel müdürlük merkezi kapatılacak ve 299 çalışan ayrılacak. Ardından 78 mağaza kapatılarak 907 kişinin ilişiği kesilecek. Kalan 112 mağazasının ise 10 Ağustos'ta kapanması ve 1432 çalışanın çıkarılması bekleniyor.

Deloitte yönetimindeki Poundworld, yeniden yapılandırma sürecinin ardından uzun süren alıcı bulma çabalarının başarısızlıkta sonlanması sonrasında bir süre önce de 145 mağazasını kapatarak 1797 kişiyi işten çıkarmıştı.

İngiltere'de pek çok perakendeci küçülüyor

Brexit sonrası ekonomik belirsizlik nedeniyle hane halklarının İngiltere'de harcamalarının düşmesi, büyük indirimler uygulayan uluslararası süpermarketler zincirleri ve Amazon'un getirdiği rekabet nedeniyle yerel perakendeciler ülkede tutunmakta zorlanıyor.

Mothercare, elektronik perakendecisi Maplin, giyim outlet zinciri Calverton, yatak ve mobilya perakendecisi Warren Evans, House of Fraser gibi pek çok mağaza çok sayıda mağaza kapatarak ciddi ölçüde küçülmeye gitmiş ve binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

New Look ve Carpetright gibi benzerleri ise yeniden yapılanmaya çalışıyor.

Burberry milyonlarca dolarlık kıyafeti yaktı
EKONOMİ
Burberry milyonlarca dolarlık kıyafeti yaktı

Google'dan ayrıldı: Bir gecede 9.9 milyar dolar kazanacak
EKONOMİ
Google'dan ayrıldı: Bir gecede 9.9 milyar dolar kazanacak

SPK'dan Migros'a Kipa onayı
EKONOMİ
SPK'dan Migros'a Kipa onayı

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.