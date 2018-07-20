Ekonomi Burberry milyonlarca dolarlık kıyafeti yaktı
İŞ DÜNYASI

Burberry milyonlarca dolarlık kıyafeti yaktı

Lüks giyim markası Burberry'nin geçen yıl 37.8 milyon dolar değerindeki ürünü indirimle satmamak için yaktığı ortaya çıktı. Şirketin bu kararı büyük tepki çekti.

Haber Merkezi Diğer
Burberry
Burberry

Burberry'nin geçtiğimiz yıl satamadığı iddia edilen 37,8 milyon dolarlık ürünü yakarak yok ettiği ifade ediliyor. Hürriyet'in İngiltere merkezli The Times'dan aktardığı habere göre karar ürünlerin ucuz fiyata "yanlış insanlara" satılmaması için alındı.

  • İmha edilen ürünlerin 2014'te imha edilen ürünlerin yaklaşık 3 katı olduğu ifade edilirken, bunlar arasında giyim ve güzellik ürünleri bulunuyor.

Şirketin yalnızca son 5 yılda 116 milyon dolar değerinde ürün ima etmesi tepkilere yol açtı. Şirketin hissedarları ürünlerin yakılmasını sorgularken, ürünlerin satışa sunulmak yerine imha edilmesi tepki çekti.

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