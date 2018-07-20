Ekonomi Googledan ayrıldı Bir gecede 99 milyar dolar kazanacak
İŞ DÜNYASI

Google'dan ayrıldı: Bir gecede 9.9 milyar dolar kazanacak

Bir süre öncesine kadar Google'da yazılım mühendisi olarak çalışan Colin Huang isimli girişimci, kurduğu elektronik ticaret şirketi Pinduoduo'yu halka arz etmeye hazırlanıyor. Hisse başına 16 ila 19 dolar civarında yapılması planlanan halka arz sonrası Huang en az 8.3 milyar dolarlık bir servete sahip olacak. Bu rakam 9.9 milyar dolara dek çıkabilecek ve Huang böylece Çin'in en zengin 25 kişisi arasına girecek.

Haber Merkezi Diğer
Colin Huang
Colin Huang

Silikon Vadisi'nde çalışırken istifa edip ülkesi Çin'e geri dönen Colin Huang yakında çok büyük bir servete kavuşacak.

Eski bir Google mühendisi olan Colin Huang, ayrılır ayrılmaz kurduğu elektronik ticaret operatörü Pinduoduo girişimini 3 yılda önemli bir yere getirdi ilerleyen günlerde en az 8.3 milyar sahip olabilir. Habertürk'te yer alan habere göre, Colin Huang, bu servetiyle Çin'in en zengin 25 kişisi arasına girecek.

Çin'in en büyük yatırım holdinglerinden biri olan Tencent tarafından desteklenen Şangay merkezli Pinduoduo'nun birim başına 16 ila 19 dolar fiyatla ABD'de halka arz edilmesi bekleniyor. 90 milyon civarındaki hissenin halka arzı sonrası Pinduoduo şirketinin toplam piyasa değerinin 21 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

1 milyar dolarlık hisseyi hayır kuruluşuna bağışlayacak

Halka arz sonrası, ek satış opsiyonunun tanınmadığı varsayıldığında Huang şirketin yüzde 46.8 hissesine sahip olacak ve serveti en az 8.3 milyar dolar olacak. Hisselerin en yüksek değerden alıcı bulması durumunda ise bu sayı 9.9 milyar dolara çıkabilir.

  • 9.9 milyar dolarlık servet ise Huang'ı ülkenin en zengin 16. ismi yapacak ve Çin'in en büyük 2. internet perakendecisi JD.com'un kurucusu Richard Liu'nun önüne geçecek.

Hangzhou'da büyüyen Huang, daha sonra Zhejiang Üniversitesi'nde okudu ve Wisconsin Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri yüksek lisansı yaptıktan sonra 2004 yılında Google'da yazılım mühendisi olarak işe başladı. 2006 yılında Google China'nın kurulması için ülkesine giden Huang, ilk girişimini 2007 yılında kurdu. Ouku.com ismindeki siteyi üç yıl sonra sattı.

  • Huang, en düşük değeriden hesaplandığında 1 milyar dolar edecek hisseyi ise kurmayı düşündüğü 2 hayır kuruluşuna bağışlayacak.

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