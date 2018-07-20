Ekonomi SPKdan Migrosa Kipa onayı
İŞ DÜNYASI

SPK'dan Migros'a Kipa onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros'un Kipa'yı devralması ile ilgili duyuru metni, ihraç belgesi ve tadil metnini onayladı. Söz konusu onay metni SPK'nın haftalık bültenin de yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Migros KİPA'yı satın aldıktan sonra birleşme için başvuruda bulunmuştu.
Migros KİPA'yı satın aldıktan sonra birleşme için başvuruda bulunmuştu.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Migros Ticaret A.Ş. (Migros) tarafından Kipa Ticaret A.Ş. (Kipa)nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Migros'un artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin birleşme işlemi kapsamında gündeme gelen birleşme oranı, değişim oranı ve ayrılma akçesi fiyatının, Migros tarafından 25.12.2017 tarihinde kamuya duyurulan ancak Kipanın 02.02.2018 tarihli genel kurul toplantısında iptal edilen Borsa kotundan çıkma işlemi nedeniyle uygulama alanı bulmayan pay alım teklifi fiyatı olan beher Kipa payı için 2,56 TL'den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

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