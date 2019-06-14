Trump tehdit etti Kuzey Akım 2 projesi hızlandı

ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Akım 2 katılımcılarına karşı yaptırım olasılığını değerlendirdikleri yönündeki açıklaması, projenin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Proje için Rusya, Almanya, İsveç ve Finlandiya’dan onay alınırken Danimarka’dan son onay bekleniyor.

Rusya’dan Almanya’ya Baltık Denizi altından toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki ayrı deniz boru hattının yapılacağı Kuzey Akımı 2 Projesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın projeye yönelik yaptırım olasılığını dile getirmesiyle tekrar gündeme geldi.

Önceki gün Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, Washington’un Kuzey Akım 2 projesine dahil olan ülkelere karşı yaptırım olasılığını dile getirdi. Kendi LNG ihracatını artırmak ve Avrupa'nın enerji politikalarında söz sahibi olmayı hedefleyen ABD, gazda Rusya'ya bağımlılığın artacağı gerekçesiyle Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkıyor.

YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI

Yıl sonunda operasyonel hale gelmesi planlanan projede inşaatın yüzde 50'den fazlası tamamlandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sadece ticari amaçlı olarak tanımladığı proje, en başından itibaren AB ülkeleri arasında ayrışmaya neden oldu.

Özellikle bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen projenin inşası devam etti. Projede Rus Gazprom şirketi ortak olarak yer alırken, Alman Wintershall, Hollandalı Shell, Avusturyalı OVM, Fransız Engie ve yine çok uluslu Uniper mali yatırım ortakları olarak bulunuyor.

SON ÜLKE BEKLENİYOR

Son olarak 15 Nisan'da toplanan Avrupa Komisyonu, üçüncü bir ülkeden Avrupa'ya gaz gönderen boru hatlarına AB içindeki şebekeyle aynı şartların uygulanmasını kabul etti. Beş ülkenin kara suları ve ekonomik bölgesinden geçecek proje için Rusya, Almanya, İsveç ve Finlandiya'dan onay alınırken Danimarka'dan son onay bekleniyor.

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