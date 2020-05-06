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Ekonomi TSK haberleşmesi yazılım tabanlı telsizlerle güçleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TSK haberleşmesi yazılım tabanlı telsizlerle güçleniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok daha etkin ve güvenli haberleşmesini sağlayan yazılım tabanlı telsizlere yenileri eklendi. Frekans atlama özelliğiyle kasıtlı veya kasıtsız müdahaleler altında haberleşme yapabilme yeteneğine sahip telsizler, sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşuyor.

Haber Merkezi AA
Yazılım tabanlı telsizler
Yazılım tabanlı telsizler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine teslimatlarını başarılı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

ASELSAN'ın ürettiği 1300’den fazla yazılım tabanlı telsizin daha TSK’ye teslim edildiğini bildiren Demir, sırt, araç ve sabit tipteki telsizlerle TSK’nin ortak milli kriptolu, elektronik harp korumalı, yüksek hızlı telsiz veri ağı ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

İHRAÇ EDİLMEYE BAŞLANDI

Türkiye'nin, geliştirdiği yazılım tabanlı telsizleriyle kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülke arasında yerini aldığını vurgulayan Demir, "Ülkemiz son teknolojik yapıya sahip yazılım tabanlı telsizlerini Pakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Endonezya gibi ülkelere ihraç ederek, bu telsiz ailesiyle dünyada önemli ihracatçılardan biri olmayı başarmıştır." dedi.

MÜDAHALELERE KARŞI GÜVENLİ HABERLEŞME

Frekans atlama özelliğiyle kasıtlı veya kasıtsız müdahaleler altında haberleşme yapabilme yeteneğine sahip telsizler, sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşuyor.

ASELSAN’ın özgün tasarımı yazılım tabanlı telsizlerin kullanımıyla kuvvetlerin müşterek harekatta kullanabileceği ortak milli kriptolu ve elektronik harp korumalı telsiz çözümü oluşturuluyor. Bu sayede tüm kuvvetlerin ağ destekli harekat yeteneğinin temelini oluşturan yüksek hızlı telsiz veri ağı çözümü de gerçekleştiriliyor.

  • Telsizler sayesinde geniş frekans bandında frekans atlama yeteneği ile elektronik harp tehdidine karşı beka kabiliyeti kazanılıyor.

Kuvvet kullanıcılarının Türkiye'deki tüm haberleşme altyapılarına otomatik entegrasyonu sağlanan yazılım tabanlı telsiz teknolojisi sayesinde aynı zamanda gelişmeye açık bir haberleşme altyapısı oluşturuluyor.

TSK'nın "akıllı" telsizleri kullanımda
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