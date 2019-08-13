Ekonomi TSK milli karıştırıcı ile susturuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TSK 'milli karıştırıcı' ile susturuyor

Suriye harekat alanında yaşanan gelişmeler ışığında, elektronik harp desteğinin geniş coğrafyada, kesintisiz şekilde sağlanabilmesi amacıyla Mobil V/UHF Elektronik Taarruz Sistemi tedarikine devam ediliyor. ASELSAN tarafından üretilen 11 MİLKAR-3A3 sistemi kullanıma alınırken, yıl sonuna kadar 4 sistem daha teslim edilecek.

Haber Merkezi AA
Mobil V/UHF Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR-3A3.
Mobil V/UHF Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR-3A3.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik taarruz kabiliyeti, yeni karıştırıcı sistemlerin devreye alınmasıyla güçleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 2015'te başlatılan Mobil V/UHF Elektronik Taarruz Sistemi Projesi (MİLKAR/Milli Karıştırıcı-3A3) kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen projede; farklı platformlarda V/UHF frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz uygulanması amaçlanıyor.

Hedef V/UHF bandı haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması için kullanılan ve icra edilen operasyonel görevler açısından kritik öneme sahip MİLKAR-3A3 sistemlerine teröristle mücadele ve Suriye harekat bölgelerindeki faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyuluyor.

Suriye harekat alanında yaşanan gelişmeler ışığında, elektronik harp desteğinin geniş coğrafyada, kesintisiz şekilde sağlanabilmesini teminen MİLKAR-3A3 sistemi tedarikine devam ediliyor.

  • Proje kapsamında 11 sistem, teslimatı tamamlanarak kullanıma alındı. Yıl sonuna kadar 4 sistemin daha teslimatı hedefleniyor.

MİLKAR-3A3 sistemi, alt ve üst bant olarak 2 araçta yer alıyor. Kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek bant bölüntüsüne ve araç seçimine göre tek araçta da çözüm üretilebiliyor.

Sistem şelteri ile iklimlendirme birimleri, antenler ve birincil güç kaynağı jeneratörü, 4x4 araç platformu üzerinde ergonomik olarak yer alıyor. Sistem, tüm muhteviyatının araç platformu üzerinde taşınabilmesi sayesinde taktik sahada yüksek harekat yeteneğine sahip bulunuyor. Karıştırma görevinin icrası sonrası çok kısa süre içinde mevzi değiştirilebiliyor.

  • MİLKAR-3A3 sistemiyle 30-3 bin MHz frekans aralığında kullanıcıya özel çözümler üretilebiliyor.

Sürekli, ara bakışlı, hedef tetiklemeli olarak karıştırma yapabilen sistemde, dost telsiz haberleşmesinin korunması için korumalı frekanslar/frekans bantları belirlenebiliyor.

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Kesintisiz çalışmayı destekleyen güç altyapısına sahip MİLKAR-3A3 sistemi, taktik sahada hızlı kurulum/toplanma ve yüksek harekat kabiliyetiyle fark yaratıyor.

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