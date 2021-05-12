TSK’nın emrinde: Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor

Hayat

Dünya’nın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüntülendi: Boyları 2 metreden uzun

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engerekler kameraya yansıdı.