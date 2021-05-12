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Ekonomi TSKnın emrinde Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor
SAVUNMA SANAYİ

TSK’nın emrinde: Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor

VURAN aracına entegre edilen 107 mm Çok Namlulu Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu. Başarılı test atışı sonrası açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA’lı VURAN'ın TSK'nın emrinde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK’nın emrinde: Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor
107 mm Çok Namlulu Roketatar VURAN aracında test edildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayiimiz kabiliyetlerini birleştiriyor Mehmetçiğe sahada hızlı çözümler sunuyor. VURAN aracına entegre edilen 107 mm Çok Namlulu Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA’lı VURAN TSK’nın emrinde!"

Başkan Demir, ayrıca VURAN’ın görüntülerini de paylaştı.

VURAN aracına entegre edilen ÇNRA hedefi tam isabetle vurdu
OYNAT 00:58
VURAN aracına entegre edilen ÇNRA hedefi tam isabetle vurdu
VURAN aracına entegre edilen 107 mm Çok Namlulu Roketatar test atışında hedefi başarıyla vurdu. Başarılı test atışı sonrası açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN'ın TSK'nın emrinde olduğunu belirtti.


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