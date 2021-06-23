TSK'ya ATAK dopingi: Terörle mücadelede büyük rolü var

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilip yerli ve milli üretim olan ATAK helikopterlerinin üretimi, hız kesmeden devam ediyor. Savunma Sanayii tarafından üretilen ATAK helikopterinin 55'incisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Böylece üretilen Atak helikopteri sayısı 64'e yükseldi.

ATAK helikopterinden; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 55 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 6 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ise 3 adet bulunuyor.

ATAK helikopterinin özellikleri

ATAK'lar, Emniyet güçleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan, TUSAŞ ve AgustaWestland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir. T-129 ATAK helikopteri ve Silahlı İnsan Hava Araçları, Kara Kuvvetleri'nin operasyon sırasında yakın hava desteği sağlaması için tasarlandı. Terör operasyonları kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çokça kullanılan ATAK helikopteri, birçok teröristin etkisiz hale getirilmesinde doğrudan rol almıştır.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bir T129 #ATAK Helikopteri daha teslim ettik. 🚁



➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/e7lCAJIczz — SSB (@SavunmaSanayii) June 22, 2021

OYNAT 00:00 Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim... BiP'te paylaş

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Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 52 olan ATAK helikopteri sayısı, bir helikopterin Suriye kırsalında kırıma uğraması sonucu envanterde şu an itibarıyla 51 adet ATAK helikopteri bulunmaktadır.

Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesislerinde ATAK helikopterlerinin üretimi devam ediyor. Üretim bandında hem Türk ordusuna hem de Pakistan ordusuna teslim edilecek olan diğer ATAK helikopterleri de bulunuyor.

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