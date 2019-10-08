TSK’ya yerli teknoloji desteği

Türk savunma sanayiinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji'nin mühendisleri, pil bloklarının birleştirilmesi için kullanılan punta makinesini yerli imkanlarla yaklaşık 35 bin dolara üretti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerde kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor. Kamuya ait hava araçlarının büyük bölümünün akü ihtiyacını karşılıyor. ASPİLSAN, 60 bin dolara ithal edilecek punta makinesini yerli imkanlarla 8 ayda yaklaşık 35 bin dolara üretmeyi başardı. "PU-MA 1881" adı verilen makine sayesinde, önceden elle yapılan kaynak işlemindeki işçilik süresi yüzde 70 kısaldı ve standart kalitede ürün elde edilmeye başlandı. Makine, batarya üzerinde bulunan pil bloklarını punta kaynak yöntemiyle birleştirerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
İŞÇİLİK SÜRESİNİ YÜZDE 70 KISALTTIK
- ASPİLSAN Enerji Üretim Müdürü Murat Aydın, PU-MA'nın standart üretim sayesinde işçilikte ortaya çıkan hataları ortadan kaldırdığını söyledi. PU-MA'nın piyasada olmayan, tamamen ASPİLSAN'a ait bir tasarım olduğunu vurgulayan Aydın, geliştirilen makineyle işçilik süresinin de yaklaşık yüzde 70 kısaldığını ve 30 dakikada yapılan işlemin süresi 5 dakikaya düşürdüklerini aktardı.