TÜDEMSAŞ'a Avrupalı ilgisi

Türkiye'nin ilk yerli buharlı lokomotifi "Bozkurt"u üreterek hizmete sunan TÜDEMSAŞ, son dönemlerde ürettiği konteyner taşıma vagonu, cevher taşıma vagonu, ısıtmalı sarnıç vagon ve tır dorselerinin demir yollarında taşınması için geliştirilen yük vagonlarıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı pazarına açıldı. TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, yük vagonu üretiminde geleneksel yöntemlerden modern üretim tekniklerine geçiş yaptıklarını söyledi. Başoğlu, Yeni Nesil Milli Yük Vagonu'nun yanı sıra konteyner taşıma vagonları, cevher taşıma vagonu, ısıtmalı sarnıç vagon ve tır dorselerinin demir yollarında taşınması için geliştirilen megaswing yük vagonunun da Avrupa'da yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. Üretimde yerlileşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Başoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere demiryollarımızın hizmetine sunmaya hazırlandığımız Tank Taşıma Vagonu'nun ise konsept tasarımı ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Prototip üretimini yaparak sertifikasyona başlayacağız" dedi.

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