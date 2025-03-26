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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2023'te yüzde 6,9 arttı

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2023'te yüzde 6,9 arttı

11:0826/03/2025, Çarşamba
AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sera gazı emisyonu verilerini açıkladı. Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2023'te önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 598,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2023'te önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 598,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.


Bu dönemde, toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 73,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12 ile tarım, yüzde 11,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 2,3 ile atık sektörü takip etti.


Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4,1 ton karbondioksit eşdeğeri iken, 2022'de 6,6 ton ve 2023'te 7 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2023'te toplam sera gazı emisyonu önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 598,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Enerji sektörü emisyonları arttı

Enerji sektörü emisyonları 2023'te önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 442,2 milyon ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları bu dönemde yüzde 1,4 azalarak 70,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Tarım sektörü emisyonları yüzde 0,3 artarak 71,8 milyon ton, atık sektörü emisyonları ise yüzde 12,2 azalarak 14,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.



#enerji
#sera gazı emisyonu
#TÜİK

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