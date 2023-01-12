Ekonomi TÜİK açıkladı Yüzde 12,1 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK açıkladı: Yüzde 12,1 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 artış kaydetti.

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Haber Merkezi AA
TÜİK açıkladı: Yüzde 12,1 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,9 yükseldi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148,2 arttı.

Perakende ciro, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 artış olarak kayıtlara geçti.

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