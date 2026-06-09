TÜİK enerji haritasını açıkladı: En fazla enerji ekonomik faaliyet için harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin 'Enerji Hesapları' verilerini yayımladı. Fiziksel enerji akış hesapları çalışmasına göre, 2024 yılında toplam enerji akışları 20 bin 164 petajul oldu. Toplam fiziksel enerjinin kaynakları içinde, enerji ürünleri yüzde 52,8 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,1 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

"EN BÜYÜK PAY YÜZDE 39,7 İLE İMALAT SANAYİNİN OLDU"

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla, 2024 yılında, ekonomik faaliyetler yüzde 51,7 ile en büyük payı alırken hanehalklarının oranı ise yüzde 9,3 olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımına göre, ekonomik faaliyetler içinde ise en büyük pay yüzde 39,7 ile imalat sanayinin oldu.

"NİHAİ ENERJİ KULLANIMINDA HANEHALKLARININ PAYI YÜZDE 32,7"

Dünya'nın haberine göre enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2024 yılında 5 bin 727 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında hanehalklarının payı yüzde 32,7, imalat sanayinin payı yüzde 31,1 olurken, imalat sanayini yüzde 23,5 ile ticaret, hizmetler ve ulaştırma sektörü takip etti.

"PETROL ÜRÜNLERİ YÜZDE 41,9 İLE İLK SIRAYI ALDI"