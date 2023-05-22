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Ekonomi

TÜİK kritik veriyi açıkladı: Tüketici güven endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 91,1 olduğunu duyurdu.

10:26 . 22/05/2023 Pazartesi
DHA
Tüketici güven endeksi

Tüketici güven endeksi

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarak 91,1 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,2 artarak 70,6, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4,7 artarak 94, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,7 artarak 100,5, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 3,1 artarak 99,1 değerini aldı.



#Tüketici güven endeksi
#TÜİK
#Ekonomi
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