Ekonomi Tüketici güveni yılın zirvesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici güven endeksi açıklandı... Güven endeksi yılın zirvesinde

Tüketici güveni yılın zirvesinde

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

Haber Merkezi IHA
​Tüketici güven endeksi yüzde 4 oranında arttı.
​Tüketici güven endeksi yüzde 4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı; Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 92 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96,3 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken, Temmuz ayında yüzde 4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 76,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 27,1 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken, Temmuz ayında yüzde 10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

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