Ekonomi Tüketici güven endeksi azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 azalarak 75,2 oldu.

Haber Merkezi AA
Şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi açıklandı.
Şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi açıklandı.

Tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi. Buna göre ocakta 58,2 olan endeks değeri, şubatta 57,8 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 azalarak 75,2 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de şubatta yüzde 2 gerileyerek 76,5'ten 75'e indi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 düşüşle 59 olarak belirlendi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ocakta 18,3 iken şubatta yüzde 20,2 artışla 22 oldu.

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