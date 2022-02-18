Ekonomi Tüketici güven endeksi şubat ayında geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici güven endeksi şubat ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,8 gerileyerek 71,2 değerini aldı.

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Haber Merkezi AA
Tüketici güven endeksi şubat ayında geriledi
Foto/arşiv

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı. Ocakta 73,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 71,2'ye geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ocakta 56,1 iken şubatta yüzde 1,6 azalarak 55,2 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 71,3 iken şubatta yüzde 4,2 düşerek 68,3'e geriledi.

Ocak ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74,5 iken şubatta yüzde 3,8 düşüşle 71,7 olarak gerçekleşti.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ocakta 90,9 iken şubatta yüzde 1,7 azalışla 89,4'e geriledi.

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