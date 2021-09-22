Ekonomi Tüketici güveni eylül ayında yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici güveni eylül ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Yayımlanan son verilere göre tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,8 artışla 79,7'ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Tüketici güveni eylül ayında yükseldi
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı; Ağustos ayında 78,2 olan endeks, Eylül ayında 79,7 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 62,6 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 61,3 iken, Eylül ayında yüzde 2,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,0 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 78,6 iken, Eylül ayında yüzde 0,5 oranında artarak 79,0 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 79,3 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 75,3 iken, Eylül ayında yüzde 5,3 oranında artarak 79,3 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,7 değerinde aynı kaldı

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı.

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