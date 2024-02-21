Tüketici güveni şubat ayında azaldı

Trafiğe ocak ayında 213 bin 493 aracın kaydı yapılırken 2 bin 171 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 211 bin 322 adet arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.