Tüketici güveni temmuzda azaldı

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez bankaları, enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını artırabilir. Faiz oranlarının artması, kredilerin daha pahalı hale gelmesini sağlar ve bu da insanların daha az harcama yapmasına neden olur. Bu, enflasyonu düşürmeye yardımcı olur. TCMB faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Peki 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? PPK toplantı tarihleri.