|
Ekonomi

Tüketici güveni temmuzda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin, temmuzda yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 olduğunu açıkladı.

10:40 . 20/07/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini duyurdu.


Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 6,6 azalarak 64,5, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7,7 azalarak 79,2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 azalarak 82,2 oldu. 


Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 1,5 artarak 94,4 olarak kayıtlara geçti.






#tüketici güven endeksi
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi