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Ekonomi

Tüketici Hakem Heyetleri 7 ayda 402 bin başvuru: 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı

Tüketici Hakem Heyetlerine 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 402 bin 110 adet başvuru yapılırken, 393 bin 768 adet uyuşmazlık ise karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lirayı buldu.

10:21 . 13/08/2023 Pazar
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Tüketici Hakem Heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlıyor. Bu sayede yargı dışında alternatif çözüm yolu olarak yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılıyor. Bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık yargıya intikal etmeden Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı.

Tüketici Hakem Heyetlerine 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 402 bin 110 adet başvuru yapılırken, 393 bin 768 adet uyuşmazlık ise karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lirayı buldu.

262 bin 317 başvuru elektronik ortamda yapıldı
Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını Tüketici Hakem Heyetlerine iletebiliyor. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık %65’i olan 262 bin 317 adet başvuru e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.
En çok başvuru ayakkabı ürünlerine

2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında ilk sırada yüzde 12,31 ile en çok “ayakkabı” ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Bu şikâyetleri yüzde 5,93 ile “kredi kartı üyelik ücreti”, yüzde 5,34 ile “cep telefonu”, yüzde 4,65 ile “kıyafet”, yüzde 4,64 ile “internet abonelikleri”, yüzde 3,60 ile “mobilya” ve yüzde 2,72 ile “GSM aboneliği” izledi.

Sektörel bazda ise aynı dönemde sırasıyla en çok yüzde 56,59 ile “perakende ticaret”, yüzde 11,51 ile “finansal hizmetler” ve yüzde 11,09 ile “abonelik hizmetleri” sektörlerine yönelik başvuru yapıldı.




#Tüketici Hakem Heyetleri
#e-Devlet
#Tüketici Bilgi Sistemi
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