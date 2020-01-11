Tüketici Oscar’ı Sırım'ın oldu

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markalarının tüketiciler tarafından kalite ve beğeni dereceleri ölçüldü. Araştırma son bir yıl içerisinde zeytinyağı sektörünün en beğenilen ve tercih edilen markalarından birinin “Sırım Zeytinyağı” olduğunu ortaya koydu.
ÖDÜL BİLİNÇLİ TÜKETİCİYE AİT
- Sırım'ın tedarikçisi Alhatoğlu Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, tüketicilere en iyi ve en kaliteli zeytinyağını en ulaşılabilir fiyatlarla sunmak için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Sektörde, tüketicinin yanlış bilgilendirildiği bir dönemde, gösterdikleri bu emeğin karşılığını almanın gururunu yaşadıklarını belirten Alhat, “Her zeytin tanesine büyük önem veriyor, ihtimam gösteriyoruz. Ağaçlarımızdan sofralara giden zeytinyağımızın kaliteli olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi.