Ekonomi Tüketici Oscarı Sırımın oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici Oscar’ı Sırım'ın oldu

BİM Birleşik Mağazalar’nin zeytinyağı markası Sırım, Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından verilen “Altın Marka Ödülü” kapsamında “Tüm Tüketicilere Tavsiye Edilen Marka” olarak belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM
BİM

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markalarının tüketiciler tarafından kalite ve beğeni dereceleri ölçüldü. Araştırma son bir yıl içerisinde zeytinyağı sektörünün en beğenilen ve tercih edilen markalarından birinin “Sırım Zeytinyağı” olduğunu ortaya koydu.

Sırım

ÖDÜL BİLİNÇLİ TÜKETİCİYE AİT

  • Sırım'ın tedarikçisi Alhatoğlu Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, tüketicilere en iyi ve en kaliteli zeytinyağını en ulaşılabilir fiyatlarla sunmak için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Sektörde, tüketicinin yanlış bilgilendirildiği bir dönemde, gösterdikleri bu emeğin karşılığını almanın gururunu yaşadıklarını belirten Alhat, “Her zeytin tanesine büyük önem veriyor, ihtimam gösteriyoruz. Ağaçlarımızdan sofralara giden zeytinyağımızın kaliteli olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi.

MÜSİAD asılsız iddiaları yalanladı
EKONOMİ
MÜSİAD asılsız iddiaları yalanladı
İnsanlık kapıları kapatıldı

'İnsanlık kapıları' kapatıldı

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Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

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11 yaşındaki çocuk
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Hasta oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı
Gündem

Hasta oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' tanısı konulan oğlu Hüseyin Kaya için yardım çağrısında bulunan Mustafa Kaya, bir kişi tarafından kendisine para yardımı yapılacağı vaadiyle dolandırılmak istendiğini söyledi. Kaya, "Önce 7 bin Euro göndereceğini söyleyip, hesabına 700 lira yatırmamı istedi. Daha sonra da 7 bin lira diyerek, 700 lira istedi. Dolandırmak istendiğimi anladım" dedi.
Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Elimizden gelen budur
Gündem

Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Elimizden gelen budur

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumu Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda söz alan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kar yağışıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yeterince önlem almadığını belirtti. Balcı’nın bu açıklamalarının ardından Mansur Yavaş’tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Yavaş, "Elimizden gelen budur, eksikliklerimizi de gördük. Ani bir yağış oldu. Bunun siyasi sorumluluğunu da üstleniyoruz. Vatandaş bunun takdirini yapacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kamuya atama töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi. 'Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor' diyen Erdoğan, "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.

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