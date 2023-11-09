Tüketiciler Birliğinden bankalara çağrı: Yerli kartın kullanımında zorluk çıkarmayın

Bu anlamda son günlerde bankalara yapılan başvurulardan sonra şikayetler gelmeye başladı, bazı bankaların sıkıntı çıkardıkları yönünde. 'Şubeye gelmeniz gerekiyor, banka kartı olur ama kredi kartı olmaz' gibi söylemler var. Böyle bir şey olamaz, banka istediğimizi sunmalı çünkü altyapısı da var."