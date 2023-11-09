Tüketiciler Birliğinden bankalara çağrı: Yerli kartın kullanımında zorluk çıkarmayın

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası tüketicilerin bu saldırılara destek veren şirketleri boykot yoluna gittiğini söyledi.
Boykotun sadece yiyecek ve içecek gibi ürünlerle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Şahin, son 15 gündür bankacılıktaki yerli ödeme sistemine de bir yöneliş olduğunu, kendilerine bu yönde çeşitli şikayetler geldiğini aktardı.
Banka kartı ya da kredi kartında vatandaşların yerli kart talebine cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"Bu yöndeki talepleri çok doğru. Bankalar kart verirken sanki ödeme yöntemini biz tercih etmişiz gibi ifade ediyorlar. Biz bir bankadan kredi kartı ya da banka kartı kullanıyorsak 'şu yöntemle ödeme istiyorum' dediğimizde bunu vermek zorunda. Hiçbir zorluk çıkartamazlar, gerekli şikayetler yapılabilir. Bankalar, tüketici hangi ödeme yöntemini kullanmak istiyorsa onu vermek zorunda.