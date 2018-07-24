Ekonomi Tüketiciye güven geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketiciye güven geldi

Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla tüketici güveni zirve yaptı. Temmuzda yüzde 4 artarak 73,1’e yükselen tüketici güven endeksi, son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haziranda 70,3 olan endeks değeri temmuzda 73,1 olarak kayıtlara geçti.
Haziranda 70,3 olan endeks değeri temmuzda 73,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Buna göre haziranda 70,3 olan endeks değeri temmuzda 73,1 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 3,3 artarak 92'ye çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Genel ekonomik durum beklentisi de temmuzda yüzde 4,6 artarak 92,1'den 96,3'e yükseldi. Söz konusu yükselişte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre azalması etkili oldu.

İŞSİZLİK AZALACAK

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış kaydederek, 76,9'a ulaştı. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi de yükseldi. Endeks haziranda 24,6 iken, temmuzda yüzde 10,2 artarak 27,1 oldu.

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