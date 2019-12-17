Ekonomi Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Tüketiciyi koruyacak düzenleme geliyor

Tüketici şikayetlerini bitirecek 4 kritik adım

Kasım ayının son cumasında kitlesel olarak gerçekleşen alışveriş çılgınlığı sonrasında bir kez daha ortaya çıkan tüketici mağduriyetlerine ilişkin beklenen adım atılıyor. 2020 yılında şikayetleri büyük oranda azaltacak 4 kritik düzenleme birden yapılacak. Bu kapsamda Satış Sonrası Hizmetler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar ile Mesafeli Sözleşmeler başlıklı 3 yönetmelik güncel gelişmelere göre değiştirilecek. Amazon ve Alibaba gibi uluslararası online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde ortaya çıkan mağduriyetlere yönelik ise kolay iade mevzuatı hazırlanacak. Ayrıca vatandaşın bilinçlenmesi için afişler asılıp,broşür dagıtılacak, TV kanalları için de kamu spotları çekilecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Yönetmelikler değiştirilecek, sınır ötesi alışverişler için ise kolay iade mevzuatı hazırlanacak.
Yönetmelikler değiştirilecek, sınır ötesi alışverişler için ise kolay iade mevzuatı hazırlanacak.

Ülke çapında elektronik ticaretin hacmi son yıllarda büyük artış gösteriyor. İnternette kartlı alışveriş tutarları 2013 yılında 34,7 milyar TL iken 2018 yılında bu rakam neredeyse 5 kat artışla 140 milyar TL'ye yaklaşmış durumda.

2011'de yüzde 8,4 olan internette alışveriş yapanların oranının ise 2019 sonunda yüzde 34'ü aşması bekleniyor.

Elektronik ticarete yönelik ortaya çıkan bu büyük eğilim çok sayıda ciddi mağduriyetin de kapısını aralıyor.

Bunların başında; satın alınan ile gönderilen ürün arasında yaşanan farklılıklar gelirken, stokta olmayan ürüne ilan çıkma, satın alınan ürünün haftalar süren teslimat süreci, ürün iadesi sonrası yapılmayan para ödemeleri, sınır ötesi kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde ortaya çıkan sıkıntılar, aldatan görsel ve fiyatlar gibi çok sayıda başlık şikayetlere konu oluyor.

ŞİKAYET YAĞMIŞTI

Ortaya çıkan mağduriyetlere yönelik en sıcak örnek ise kasım ayının son cumasına denk gelen alışveriş çılgınlığı sonrasında yaşandı. Binlerce kişi aldığı ürüne ve satış sonrası gördüğü muameleye ilişkin online kanallar ve platformlar üzerinden şikayetlerini dile getirirken, bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) çok sayıda şikayet mektubu gönderildi.

2020 yılında şikayetleri büyük oranda azaltacak 4 kritik düzenleme birden yapılacak.

Şikayet sayısı 100 bine ulaştı: Kargoda vatandaşı çıldırtan süreç
EKONOMİ
Şikayet sayısı 100 bine ulaştı: Kargoda vatandaşı çıldırtan süreç

2020 PROGRAMINA ALINDI

Son zamanlarda sayıları giderek artan ve ciddi mağduriyetlere yol açan tüketici şikayetlerine yönelik beklenen adım ise Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi. 2020 programına alınan maddeler arasında, tüketicilerin korunmasına ilişkin mevzuatın güncel gelişmelere yönelik gözden geçirilerek tekrardan düzenlenmesi de yer aldı.

YÖNETMELİKLER DEĞİŞECEK

Bu kapsamda ise 4 kritik adım birden atılacak. Mevcut tüketici şikayetlerini de büyük oranda ortadan kaldıracak söz konusu adımların 3’ü yasal düzenlemelere yönelik olacak. Bunun için de, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği değiştirilecek.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlerken, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri belirleyip, haksız ticari uygulamalara karşı tüketicileri koruyor, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ise,yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanıyor.

Tatiliniz kabusa dönüşmesin: Yüzlerce şikayet var
EKONOMİ
Tatiliniz kabusa dönüşmesin: Yüzlerce şikayet var

AFİŞ ASILIP BROŞÜR DAĞITILACAK

Yönetmeliklerdeki şikayetleri azaltacak düzenlemelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülecek farklı bir çalışma ile de bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

  • Bu kapsamda afiş, broşür, kamu spotu, internet sitesi gibi eğitici materyaller de hazırlanacak ve tüketici örgütleri ve diğer paydaşlar ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

ÜRÜN GÜVENLİĞİNE YENİ MODEL

Türkiye'deki e-ticaretin güvenli bir şekilde sürmesi ve yerleşmesini sağlamak için güven damgası konseptini hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, e-ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması konusunda da yeni model geliştirecek.

Bakanlık bu modele yönelik gerekli duyan yasal altyapı için hazırlıklara başlayacak.

SINIR ÖTESİ İÇİN İADE MEVZUATI

Tüketicinin korunmasına ilişkin alınacak yeni tedbirler sadece ülke sınırlarını kapsamayacak. Amazon ve Alibaba gibi uluslararası online kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde ortaya çıkan mağduriyetlerin önlenmesi için de adım atılacak.

Ticaret, Ulaştırma ve Maliye olmak üzere 3 bakanlık tarafından ortaklaşa yürütülecek çalışma kapsamında, sınır ötesi e-ticaret kanalları üzerinden satın alınan ürünlerin kolay iade edilmesi için yeni bir mevzuat çalışması yürütülecek.

Yarı fiyatı gören aldı yüzlerce kişi mağdur oldu
EKONOMİ
Yarı fiyatı gören aldı yüzlerce kişi mağdur oldu

260 şüpheliden 171i yakalandı

260 şüpheliden 171'i yakalandı

​Ankara'da ByLock'çulara dev operasyon.
3 terörist daha teslim oldu

3 terörist daha teslim oldu

Güvenlik güçlerimiz kararlı operasyonlarını sürdürüyor.
Paramızla rezil olduk

Paramızla rezil olduk

​Doğa Koleji'nde eylemler giderek artıyor.
Şikayetlere<br>yönelik 4 kritik adım

Şikayetlere
yönelik 4 kritik adım

Yönetmelik değişecek, iade mevzuatı hazırlanacak.
Hafızayı sildirmek mümkün mü?

Hafızayı sildirmek mümkün mü?

​Son zamanların moda tedavisiyle ilgili merak edilenleri sorduk.
2020 altın yılı olacak

2020 altın yılı olacak

Merkez'in ​faiz indirimi sonrası yükselişe doğru geçti

e-Devlet yolu açıldı

e-Devlet yolu açıldı

​Dar gelirliye 100 bin sosyal konutta yeni gelişme.

4 derece<br> birden artacak

4 derece
birden artacak

Aralık ortasında adeta ikinci bahar yaşanıyor.
İki dünya<br>devi birleşti

İki dünya
devi birleşti

​Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Lafı bile korkuttu

Lafı bile korkuttu

​İncirlik ve Kürecik kartı artık masada.
Kredisi tükendi

Kredisi tükendi

Derbi, Fenerbahçe'deki son maçı olabilir.
Şehirleri esir aldı

Şehirleri esir aldı

​5 metreye kadar düştü caddeler adeta kayboldu.
Ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur

Ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur

​Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik restinin ardından Esper'den ilk açıklama.
Sabıkalı uçağın<br>üretimi duruyor

Sabıkalı uçağın
üretimi duruyor

​Şirketin zararı şimdiden 10 milyar doları aştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.