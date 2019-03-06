Ekonomi Tulpar tankı ihracat sınavında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tulpar tankı ihracat sınavında

Altay projesiyle önemli bir bilgi birikimi sağlayan Otokar, yeni ürün geliştirilmesi konusunda da eşsiz bir deneyim kazanma fırsatı yakaladı. Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, "Otokar, paletli zırhlı araçlar alanında edindiği birikimle dünyada artan hafif tank ihtiyacı çerçevesinde geçtiğimiz yıl Tulpar hafif tankı Fransa'da tanıttı. Araç, Avrupa'da girdiği atış testlerini başarıyla tamamlayarak iki farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandı" dedi.

Haber Merkezi AA
​Tulpar
​Tulpar

Otokar'ın Altay ana muharebe tankını geliştirme sürecinde edindiği deneyimle ürettiği Tulpar hafif tankı, Avrupa'da girdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Tulpar, iki farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandı.

Otokar'ın 2018 Faaliyet Raporu'nda, şirketin savunma sanayisinde yürüttüğü çalışmaların geldiği noktaya, siparişlerde yaşanan gelişmelere ve ileriye dönük hedeflere ilişkin bilgilere yer verildi.

  • Rapora göre, geçen yıl savunma harcamalarında gerçekleşen artışla küresel savunma sektörü yüzde 3,9'luk rekor büyüme gerçekleştirdi.

Türkiye'de ise yerli ve milli imkanlarla kabiliyetlerin artırıldığı, savunma sanayisi ihracatında da küresel düzeyde önemli bir aktör olma hedefine daha da yaklaşılan bir yıl geride bırakıldı.

Taktik tekerlekli ve paletli araç ürün ailesinin yanı sıra, kule sistemleriyle kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler tasarlayıp geliştiren ve üreten Otokar'ın askeri ürünleri için ilgili hükümetlerin izniyle gerçekleştirdiği ihracat çalışmaları yıl boyunca devam etti.

BAE'nin zırhlıları Sakarya'dan

Otokar ve yerel ortağı Tawazun'un girişimiyle Abu Dabi'de kurulan Al Jasoor (Cesur) ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında Rabdan 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçların seri üretimine başlandı. Toplam değeri 661 milyon dolar olan anlaşma doğrultusunda Rabdan zırhlılarının üretimi Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında yapılıyor.

Rabdan araçları, fabrikada gerçekleştirilen kabul testlerinin yanı sıra, Körfez'de yapılan yüzme ve atış testlerini başarıyla geride bıraktı.

İlk parti araçların kullanıcı teslimatları yıl sonunda tamamlandı. Araçlar savunma sanayisi alanında dünyanın önde gelen zırhlı araç pazarlarından Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi.

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Cobra II'ye radar görevi

Tescilli NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan Otokar, kendi teknoloji, tasarım ve uygulamalarıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun özel çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından tercih edilmeyi sürdürdü.

Sınıfında yüksek taşıma ve koruma kapasitesiyle dikkati çeken Cobra II zırhlı araçları için geçen yıl bir Asya ülkesinden 28,9 milyon dolarlık sipariş alındı.

Cobra II yurt dışında olduğu kadar yurt içinde de talep gördü. Emniyet güçlerine teslimatları yapılan Cobra II, Aralık 2018'de de Türk Silahlı Kuvvetlerinde Havan Tespit Radarı konfigürasyonuyla göreve başladı.

Altay'daki deneyimden Tulpar doğdu

Otokar'ın zırhlı araçlar ve özellikle Altay tankı ile birlikte oluşan ana muharebe tankı tasarlama ve geliştirme konusundaki deneyimi yeni ürünlere taşındı.

Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar, değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditler dikkate alındığında, sektörde artan bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu eğilim doğrultusunda, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki kullanıcıların beklentilerinden yola çıkarak deneyimini, mühendislik kabiliyetleri ve Ar-Ge imkanlarıyla birleştiren Otokar tarafından geliştirilen ve geçen yıl yapılan atış testlerini başarıyla tamamlayan Tulpar hafif tankı ilk kez Paris'te sergilendi.

Ürün satışından teknoloji transferine

Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, şirketin savunma sanayisine yönelik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri zırhlı araç tedarikine ilişkin sözleşmesi kapsamında geçen yıl başlayan teslimatların bu yıl da devam edeceğini söyledi.

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Bu siparişin, aynı zamanda Türkiye'nin tek kalemde imzalanan en büyük kara sistemleri ihracatı olduğuna dikkati çeken Koç, şu bilgileri verdi:

"2018 yılında Sakarya'daki fabrikamızda başlayan seri üretimle birlikte, Rabdan 8x8 zırhlı araçları atış ve amfibik kabiliyetler dahil tüm kabul testlerini başarıyla geçti, ilk teslimatlar yıl sonunda başladı. Önümüzdeki dönemde teslimatlarına devam edilecek projenin şirketimiz için özel önemi ise Otokar'ın savunma sanayisinde artık sadece ürün üretip satan değil, bilgi birikimini ihraç eden, teknoloji transferi yapan bir konuma ulaşması oldu."

Tulpar atış testlerini başarıyla geçti

Fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçları ve kule sistemleriyle 32 dost ve müttefik ülkeye savunma sanayisi ürünleri ihraç eden Otokar'ın, geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araç sayısını da artırdığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye savunma sanayisi için gündem maddelerinden biri de Altay tankı oldu. Otokar şirketimiz, ana yükleniciliğini yaptığı Altay ana muharebe tankının tasarım, prototipleme ve kalifikasyon süreçlerinden oluşan ilk dönem projesini 2018 yılında başarıyla tamamladı. Açılan üretim ihalesinde başka bir üretici, seri imalat için görevlendirildi. Gururla tamamladığımız Altay birinci dönem projesi hiç kuşkusuz Otokar'a çok önemli bir bilgi birikimi sağladı, yeni ürün geliştirilmesi konusunda eşsiz bir deneyim kazandırdı. Otokar, paletli zırhlı araçlar alanında edindiği birikimle dünyada artan hafif tank ihtiyacı çerçevesinde, geçtiğimiz yıl Tulpar hafif tankını Fransa'da tanıttı. Araç, Avrupa'da girdiği atış testlerini başarıyla tamamlayarak iki farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandı."

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400 çeşit kolonyayla parfüme kafa tutuyorlar
FOTOĞRAF 11
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bal, ceviz, fındık, kekik ve çikolatanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 çeşit kolonya üreten dededen kalma firmayı işleten gençler, adeta parfüm üreticilerine kafa tutuyor.
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Emekli astsubay Himmet Soyak'ın 1962 yılında başladığı kolonya üretimi, çocukları ve torunları tarafından devam ettirilerek, zamanla 400 çeşide ulaştı. Çikolatadan vişneye, kekikten bala kadar yüzlerce çeşit kokunun işlendiği bu işletmeye, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.
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Kişilerin özel isteklerine göre de kokuların hazırlandığı firmadan yurt dışına da kolonya gönderiyor.
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İşletmenin sorumlusu Pervin Soyak, yaptığı açıklamada, dedelerinden kalma işletmeyi üç nesildir ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi.
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Kendisinin atom molekül fizikçisi olduğunu belirten Soyak, dede mesleği bu işi sürdürdüğünü dile getirdi.
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Soyak, yeniliğe açık olduklarını ve talebe göre de üretim yaptıklarını belirterek, 2-3 ay aralıklarla yeni bir çeşidi piyasaya sunduklarını anlattı.
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Kendi ürettikleri kolonyalara farklı isimler bulduklarını ifade eden Soyak, Şehr-i banu, çam çiçeği, hazan, asr-ı saadet, lavinya kolonyası gibi çeşitler bize özeldir. Özel olarak formülleri bize ait olan kokular, bizim bulduğumuz isimlerle piyasaya çıkıyor. Ürünlerin en büyük özelliği parfüm ayarında kalıcılığa sahip olmaları. Çoğu müşterimiz bu kolonyaları parfüm olarak da kullanıyor. dedi.
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Soyak, yaklaşık 400 çeşit kolonya ürettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:
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Firmalar kendilerine has kokular istiyorlar. Fındık üreticisi fındık kolonyası istiyor. Ceviz üreticisi, ceviz kolonyası istiyor. Yeniliğe aç olan firmalar alternatif ürünlerde bize başvuruyorlar. Bizim için 20 bin nüfusa sahip olan bir ilçede bunu başarabilmek paradan ziyade manevi açıdan çok önemli.
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Artık işten ziyade dededen yadigar olan bir anıyı ileriye taşıyabilmek amacımız. Diyarbakır, Adıyaman, Batman'a bile ürünlerimiz gidiyor. Türkiye'nin her yerinden talep var. Yurt dışına da ürünlerimiz gidiyor. Almanya'ya gönderiyoruz. Başka ülkelere de ürünlerimiz gidecek.
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Butik bir firma olarak hem kaliteyi koruduklarını hem de yüksek tuttuklarını vurgulayan Soyak, Merdivenleri onar onar çıkmaktan ziyade beşer beşer sağlam çıkmak bizim için daha önemli. Bir ilçeden Türkiye'ye hatta dünyaya açılmak, kolonya denilince akla gelmek, istenilen çeşitte üretim yapabilmek, hedeflerimiz noktasında ilerlediğimizi, yakaladığımız başarıyı gösteriyor. dedi.
400 çeşit kolonyayla parfüme kafa tutuyorlar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, emekli astsubay Himmet Soyak'ın 1962 yılında başladığı kolonya üretimi, torunları tarafından bugün yaklaşık 400 çeşitle sürdürülüyor


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