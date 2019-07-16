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15 Temmuz Darbe Girişimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

96 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Turizm kenti Antalya’ya, 14 Temmuz Pazar günü, hava yoluyla 96 bin 191 turist geldi. Bu sayıyla tüm zamanların ’gün’ rekoru kırılırken hedefin ise 100 bin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Antalya Havalimanı
Antalya Havalimanı

Dünyanın sayılı turist destinasyonlarından olmasının yanı sıra Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan turizm kenti Antalya’da hava yoluyla gelen turist sayısından rekorlar kırılmaya devam ediyor.

  • Geçen yılı 13 milyon 642 bin turistle kapatan Antalya’da, bu yıl ise hedef 16 milyon olarak belirlendi.

Antalya hedeflerine emin adımlarla ilerlerken Rus ve Alman uyruklu turistlerin başı çektiği görüldü.
Antalya turizminde, 14 Temmuz’da yeni bir rekor kırıldı.

Pazar günü kente hava yoluyla gelen 96 bin 191 turistle tüm zamanların ’gün’ rekorunu kırıldı. 1 Ocak’tan, 14 Temmuz’a kadar kente gelen turist sayısının 6 milyon 749 bin 751’e ulaştığı bildirildi.

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