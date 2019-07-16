96 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı Tüm zamanların rekoru kırıldı Turizm kenti Antalya’ya, 14 Temmuz Pazar günü, hava yoluyla 96 bin 191 turist geldi. Bu sayıyla tüm zamanların ’gün’ rekoru kırılırken hedefin ise 100 bin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2019, 09:10 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019, 09:46 IHA