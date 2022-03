TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor

18. Konya Fuarı'na özel olarak bu sene Ar-Ge çalışmalarının da sergileneceği ayrı bir stant oluşturan TÜMOSAN; başarılı şekilde seri üretimi gerçekleştirilen S8000 Marin Motorunu, TMSN 7.5 ve TMSN 5.4 dizel motorlarını, Traktör Elektronik Kontrol Ünitelerini, Savunma Sanayi Başkanlığı ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri arasında imzalanan ve teslimatları gerçekleştirilen Uçak Durdurma Sistemini ve 3,5 ton kaldırma kapasitesine sahip forkliftini söz konusu stantta sergiliyor.<br><br>\"İşimizin odağına her zaman yerli ve milli teknolojiyi alıyoruz\"<br><br>Özellikle çağın gerektirdiği teknolojik alt yapının mevcut ürün gamına yansıtılması konusunda hummalı çalışmalar sürdürüldüğünü belirten Tosun, “Yeni Nesil Traktör Geliştirme Projelerimiz, Konvansiyonel-Hibrit ve Elektrikli Platformlar, Yeni Nesil Motor ve Transmisyon Projelerimiz bu çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Biz işimizin odağına her zaman yerli ve milli teknolojiyi alıyoruz. Her ürünün arkasında Türk mühendislerinin becerisi, yerli teknoloji katkısı ve aynı zamanda bu teknolojinin etkin şekilde kullanması yer alıyor\" şeklinde konuştu.<br>