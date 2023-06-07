Tümosan’dan AB’ye uyumlu çevreci motor

Dünyada son yıllarda içten yanmalı motor kullanımının artması ile beraber, bu artışın hava kirliliğine olumsuz etkileri tartışılırken TÜMOSAN; dünyada ve özellikle AB normları çerçevesinde tartışma konusu olan ve yürürlüğe alınan emisyon mevzuatları kapsamında motor teknolojileri açısından önemli bir seviye olan FAZ-V emisyonlu motorun geliştirilmesi konusunda stratejik bir karar alarak, yerli imkanlarla geliştirdiği motorlarıyla ilerleme kararı almış, geliştirdiği motorların deney süreçlerine de yerli bir laboratuvarda devam ederek bu yolda önemli adımlar attı.