Tümosan’dan AB’ye uyumlu çevreci motor

TÜMOSAN.
Türkiye'nin en büyük traktör ve motor üreticileri arasında yer alan yerli ve milli sermayeli şirketi Tümosan geliştirdiği çevreci motorlarda yeni bir aşamaya geçti. Stage V seviyesindeki motor çeşitleriyle yerli ve yabancı birçok müşterisinin taleplerini karşılayan şirket, Avrupa Birliği (AB) uyumlu Faz 5 net sıfır emisyonlu motor üretimine imza attı. TÜBİTAK'taki laboratuvarda girdiği testlerden tam not alan motorlar Avrupa'ya ihracatın da kapısını aralayacak.
YERLİ MÜHENDİSLER BAŞARIYA İMZA ATTI
Tümosan, geçen senenin mart ayında başladığı çalışmalarda test aşamasına geldi. Tümosan’ın talebi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla gerçekleştirilen toplantılarla sertifikasyon süreci başladı. TÜBİTAK'ın TSE önderliğinde akredite edilmiş test merkezi haline getirilmesini teklif eden Tümosan, geliştirdiği Faz 5 emisyonlu motorları bu kampüslerde denedi.
2053 SIFIR EMİSYON HEDEFİNE YAKLAŞTI
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket eden Tümosan, 2053 net sıfır emisyon hedefine uygun Common Rail Yakıt Enjeksiyon Sistemi’ne sahip Stage V motorları 27 AB ülkesine ihraç edilebilecek.Tümosan Stage V Motor Serisi 3 ve 4 silindirli 130 beygir gücüyle daha verimli bir kullanım imkanı sunuyor. Tümosan orta ve uzun vadeli planında söz konusu emisyon seviyesinde 255 beygir gücüne ulaşmayı hedefliyor.