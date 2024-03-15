Turistik tren seferine 2 rota daha

Türkiye, turizmdeki alternatiflerini çeşitlendirecek farklı projeleri hayata geçiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik tren seferlerine olan yoğun talebe işaret ederek, "Seyahatsever gezgin vatandaşlarımıza yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında da Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak" dedi.

ANADOLU'YU BÖYLE KEŞFET

Trenin turizm için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu doğrultuda Ankara-Kars parkurunda Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi'nin sefere konulduğunu hatırlattı. Uraloğlu, sezon seferlerine ilişkin bilgi vererek, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren sefer yaptı. Dönem sonu itibarıyla bu seferlerde 11 bin 611 yolcu seyahat etti" diye konuştu. Anadolu'yu trenle keşfetme amacıyla yola çıkacak gezginlere bir müjdelerinin daha olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, söz konusu trenlerin bilet satışlarının bu hafta başladığını da duyurdu.

ŞEHİRLERE GELİR KAYNAĞI

Trenlerin geçtiği yol üzerindeki duruşlarda doğal, tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunulacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni başkentten 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket edecek. Ankara-Diyarbakır seferinde tren, Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak. Trenlerimiz, hazirana kadar belirli günlerde karşılıklı hizmet verecek ve belirli merkezlerde duracak."







