Turizimcilerden ''helal yıldız'' talebi

Bakanlık tarafından Türkiye'nin dört bir yanından turizm sektörü temsilcilerinin geniş katılımıyla 1-3 Kasım'da düzenlenen "3. Turizm Şurası"nın sonuç raporunda, "helal turizm", "film turizmi", "tren turizmi" ve "engellilere yönelik turizm" gibi farklı turizm türlerine ilişkin dikkat çekici öneriler yer aldı.

Gerek Bakanlık gerekse sektör temsilcileri, "turizmde sadece pazar değil ürün çeşitlendirmesi de yapılmalı" görüşünde birleşirken sonuç raporunda özellikle turizm türlerine yönelik önerilerin bu politikalara ışık tutması bekleniyor.

Buna göre, raporun "helal turizm" bölümünde, helal turizme yönelik pazar araştırmasının yapılması, tanıtım ve pazarlama stratejisinin oluşturulması, Körfez, Arap, Afrika ve Balkan ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin hedef pazar olarak belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

SAĞLIK TURİZMİNDE "HELAL TEDAVİ" TALEBİ

Helal turizm alanında, uluslararası kongre ve organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine işaret edilen raporda, helal turizmde ürün çeşitliliği sağlanmasına yönelik İslami kesimin kruvaziyer turizmine katılım gösterebileceği niteliklere uygun kruvaziyer gemilerinin hizmete açılması, umre programları ve uluslararası limanlara programlar organize edilmesi önerisinde bulunuldu.

Ayrıca sağlık turizminde "helal" kategorisi oluşturularak, tesislerde helal tedavi yöntemleri ve helal sertifikalı tıbbi, medikal ve kozmetik ürün kullanımı gibi hizmetlerin sunulması önerileri de raporda yer aldı.

Raporda, "Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği halinde helal turizme yönelik standartlar getirilerek akreditasyonların belirlenmeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetimler ve izlemeler yapılarak standartlar üzerinde güncelleme yapılmalıdır. 'Helal yıldız' kriterlerinin belirlenerek, tesislere bu yıldızı almaları için teşvikler sunulmalıdır." önerileri getirildi.

Helal turizm destinasyonlarının belirlenmesi, helal turizm kapsamında sunulabilecek turizm ürünlerinin geliştirilmesi, "inanç turizmi-helal turizm" farkının anlaşılmasının ve entegrasyonunun sağlanması, helal turizm konusunda personelin eğitilmesi ile "helal turizm sertifikalı konaklama işletmesi" kavramının Bakanlık mevzuatına eklenmesi de raporda ön plana çıktı.

"FİLM TURİZMİ"

Raporda, "film turizmi" konusunda film giderlerinin KDV'den muaf tutulması, film veya dizilerin Türkiye'nin tanıtımına katkısı dikkate alınarak, bütçe tutarı üzerinden 1 milyon doları geçmeyecek şekilde yüzde 10-15 oranında teşvik sağlanması ile yerel belediyelerin çekim için talep ettiği işgaliye ücretlerinde yabancı film çekimleri için yüzde 50 indirim uygulanması istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivindeki filmlerin telefon aplikasyonu ile dünyaya açılması, film çekim ekipmanlarının nakliyesinde THY tarafından gerekli kolaylıkların sağlanması ile gümrük geçici girişlerinin kolaylaştırılması, film çekim ekibinin vize sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartılması gibi talepler de gündeme getirildi.

ENGELLİLER İÇİN "VİLLAGE FOR ALL" PROJESİ

Engellilerin erişebilirliği için atılması gereken adımlara da yer verilen raporda, Selçuk, Kuşadası ve Kapadokya'ya "Erişilebilir Kent (Access City)" unvanı verilmesi ile küçük işletmecilerin kurabileceği "Village for All (Herkes için tatil köyü)" projesinin geliştirilmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli tesislerde, engelli oda oranının toplam kapasitenin yüzde 10'u olacak şekilde belirlenmesi gerektiği, müze ve ören yerleri ile özel müzelerin herkes için turizme uygun hale getirilmesi ve tesislerde genel kullanım alanlarının herkes için erişilebilir olması gerektiği kaydedildi.

TREN TURİZMİ

Son dönemde özellikle "Doğu Ekspresi" ile dikkatleri üzerine çeken "tren turizmi" konusunda da turizmciler, "lüks tren turizmi" konusunda standartların oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Bu konuda ülkelerin deneyimlerinden faydalanılması gerektiği belirtilen raporda, şu öneriler getirildi: "Online tren bilet sistemi revize edilerek uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Vagonların yerli imalatçılar tarafından üretimi teşvik edilmeli ve TCDD, trenleri ilk beş yıl için hat kullanım ücretinden muaf tutmalı. Tren turizmi yatırım teşvikleri sağlanarak, İstanbul-Kars, İzmir-Diyarbakır destinasyonları oluşturulmalı. Ülkemizde tren turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar bir araya getirilmeli ve işbirliği yapmaları konusunda teşvik ve destek sağlanmalı."

EKONOMİ İBB en değerli arazisini satışa çıkardı

EKONOMİ Yerli kripto para piyasadan çekiliyor